Das Unternehmen expandiert im Südwesten Europas, da es auf Spaniens Initiativen für digitale Transformation setzt

GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi Group und ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung, gab heute Pläne für die Eröffnung neuer Produktentwicklungszentren in Spanien bekannt. Die Ankündigung wurde von Nitesh Banga, Präsident und CEO von GlobalLogic, bei einem Treffen mit dem spanischen Premierminister Pedro Sánchez gemacht.

GlobalLogic spezialisiert sich auf die digitale Produktentwicklung. Durch die Kombination von Experience Design, komplexer Softwareentwicklung und technischer Entwicklung in der Datenwissenschaft stellt das Unternehmen die transformativen Dienstleistungen bereit, die seine Kunden nachfragen. Die Zentren in Spanien sind die ersten von GlobalLogic im Südwesten von Europa und ergänzen die über 20 existierenden EMEA-Standorte in neun Ländern. Sie werden damit beauftragt, sowohl internationalen als auch spanischen Kunden designorientierte Dienstleistungen im Bereich der digitalen Produktentwicklung bereitzustellen. Je nach Standort und Bedarf der Kunden erfolgt die Betreuung vor Ort oder aus der Ferne.

GlobalLogic hat seine Präsenz durch die Einführung neuer Zentren und den Kauf starker Firmen auf dem Gebiet der digitalen Produktentwicklung an strategischen Knotenpunkten weltweit kontinuierlich ausgedehnt, um der robusten Nachfrage nach digitaler Produktentwicklung und Transformation zu entsprechen. Inspiriert durch das öffentliche Bekenntnis der Regierung zur digitalen Transformation der Wirtschaft, wie sie in der Agenda Digitales Spanien 2026 (España Digital) und den laufenden Programmen zur Anlockung von Technologiefirmen dargestellt ist, hat sich Spanien für GlobalLogic zu einem wichtigen Standort entwickelt. Die Präsenz in Spanien verschafft GlobalLogic Zugang zu dem Talentpool von hochqualifizierten Software-Ingenieuren des Landes. Das Unternehmen wird darüber hinaus in die Lage versetzt, führenden spanischen Marken, die erfahrene Partner für ihre digitale Transformation suchen, seine einzigartigen Ressourcen in der digitalen Produktentwicklung, beste Vorgehensweisen und Branchenkenntnisse zur Verfügung zu stellen.

"Spanien engagiert sich für eine offene und humanistische Digitalisierung und verlässt sich dabei auf öffentlich-private Partnerschaften. Investment-Projekte in dieser Größenordnung sind wesentlich, um die digitale Transformation zu beschleunigen", sagte der spanische Premierminister.

"Wir freuen uns sehr, unsere Geschäftstätigkeit auf Spanien auszuweiten", sagte Nitesh Banga, Präsident und CEO von GlobalLogic. "Sich in einem Land wie Spanien, das die digitale Transformation öffentlich begrüßt, niederlassen und das außergewöhnliche Talent nutzen zu können, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen, ist unglaublich spannend. Ferner sind wir für die herzliche Begrüßung und die unglaubliche Unterstützung der Regierung von Premierminister Pedro Sánchez in diesem Prozess dankbar. Ich sehe großartigen Dingen infolge unserer Investitionen hier erwartungsvoll entgegen."

GlobalLogic hat sich in Spanien im Jahr 2022 als juristische Person etabliert. Die Expansionsstrategie des Unternehmens umfasst sowohl organisches Wachstum als auch die aktive Suche nach Wachstumsmöglichkeiten durch Akquisitionen im Land. Für seinen Geschäftsbetrieb in Spanien zieht GlobalLogic mehrere Städte in Betracht, darunter Valencia und Malaga für einen Start im Jahr 2023, während Madrid und Tarragona Teil des langfristigen Strategieplans sind. Das Unternehmen ist bestrebt, eine starke technische Belegschaft aufzubauen und sucht daher Software-Architekten und Ingenieure, Designer, Datenwissenschaftler und andere hochqualifizierte Fachkräfte. GlobalLogic geht davon aus, in den nächsten drei Jahren eine Belegschaft von 2.500 bis 3.000 Mitarbeitern aufzubauen und will dies durch lokale Neueinstellungen und potenzielle Akquisitionen erreichen.

GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi Group und schließt sich anderen Unternehmen von Hitachi mit einer Präsenz in Spanien an, darunter Hitachi Ltd., Hitachi Energy und Hitachi Vantara.

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Experience Design, komplexer technischer Entwicklung und Know-how im Bereich der Datenwissenschaft helfen wir unseren Kunden, die neuen Möglichkeiten zu erkennen, und beschleunigen ihren Wandel zum digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Technikzentren auf der ganzen Welt. Unsere einschlägigen Fachkenntnisse stellen wir Kunden in Branchen wie Automobilindustrie, Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologiesparten bereit. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi Group unter dem Dach von Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), das als Social Innovation Business Innovationen durch Daten und Technologie vorantreibt, um zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beizutragen.

GlobalLogic ist eine Marke von GlobalLogic. Alle anderen Marken, Produkte oder Dienstleistungsnamen sind oder können Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

