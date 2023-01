Der Bundeswirtschaftsminister sieht nach der Schaffung von drei LNG-Terminals in Deutschland auf einem guten Weg, Versorgungssicherheit und Klimaschutz künftig wieder besser unter einen Hut zu bringen. "Stolz auf das Erreichte sollte die Geisteshaltung sein", sagte Robert Habeck zur Eröffnung des "Handelsblatt Energie-Gipfel 2023".Er sei gekommen, um "das große Bild zu zeichnen", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zur Eröffnung des "Handelsblatt Energie-Gipfel 2023" am Montag in Berlin. Die Veranstaltung ist geprägt von Vertretern der fossilen Energiewirtschaft und großer Konzerne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...