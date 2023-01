Hamburg (ots) -



Nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat der ehemalige Oberkommandeur der US-Truppen in Europa, Ben Hodges, im stern einen entschlosseneren Kurs der Regierung Scholz gegenüber Russland gefordert - und die Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine. Der Beitrag Deutschlands zur Unterstützung der Ukraine sei "signifikant", so Hodges. "Gleichzeitig sorgen die unklaren Botschaften aus Berlin und aus dem Kanzleramt international für Unsicherheit und Skepsis." Die Bundesrepublik sei immer ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Nato-Partner gewesen, so Hodges weiter. In Sachen Verteidigungsbereitschaft und militärische Mobilität müsse Deutschland aber besser werden.



