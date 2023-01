© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress - Christoph Hardt



Nach schwachen Quartalszahlen im vergangenen Jahr streicht Amazon im Januar tausende Stellen. Doch zumindest Anleger dürfen sich freuen: Die Aktie befindet sich im Aufwind. Wie sind die Aussichten?

Die hohe Inflation und steigende Leitzinsen setzten Amazon im vergangenen Jahr zu. Deutlich machten das etwa die Zahlen des dritten Quartals 2022: Der Nettogewinn für den weltgrößten Online-Versandhändler ging um neun Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Und auch die Zahlen für das vierte Quartal dürften eher bescheiden ausfallen: Amazon erwartet ein schwaches Wachstum zwischen zwei und acht Prozent im Jahresvergleich und einen operativen Gewinn zwischen null und vier Milliarden US-Dollar gegenüber 3,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Dennoch zeigt sich CEO Andy Jassy zuversichtlich, die Zahlen wieder in den Griff zu bekommen. Im Firmenblog verkündete er kürzlich: "Amazon hat in der Vergangenheit ungewisse und unsichere Wirtschaftslagen durchstanden und wird dies auch weiterhin tun."

Allerdings haben die ergriffenen Maßnahmen zur Kostenreduzierung einschneidende Folgen für die Beschäftigten. So verkündete der Konzern in der ersten Januarwoche dieses Jahres die bisher größte Entlassungswelle des Unternehmens an: Gestrichen werden insgesamt 18.000 Stellen und damit mehr als geplant. Über die Kosteneinsparungen freut sich hingegen die Börse. Die Amazon-Aktie bewegt sich seit Jahresbeginn rund 12,5 Prozent im Plus und schloss den Freitagshandel an der Wall Street bei 98,12 US-Dollar.

Dass es Hinweise auf weitere "aggressivere Entlassungspläne" zur Verteidigung der Margen des Unternehmens geben soll, darauf verweisen die Analysten der Bank of America (BofA). Das könnte der Aktie weiteren Rückenwind verleihen. Aber auch der zunehmend geringere Inflationsdruck, die Unterstützung durch die AWS-Cloud-Computing-Plattform sowie Marktanteilsgewinne im Einzelhandel könnten sich positiv auswirken. Ihre Prognose: "Amazon.com (AMZN) wird das Jahr 2023 wahrscheinlich besser abschließen, als es begonnen hat." So rechnen die BofA-Analysten für dieses Jahr mit einem Gewinn von 20 Milliarden US-Dollar und einem Umsatz von 560 Milliarden US-Dollar. Die Aktie stufen sie mit "Buy" ein und senken das Kursziel nur geringfügig von 126 auf 124,60 Euro ab.

Vorsichtig optimistisch zeigt sich das US-Analysehaus Bernstein Research. Analyst Nikhil Devnani stuft die Amazon-Aktie auf "Outperform" ein und belässt das Kursziel bei 115 Euro. Als Anhänger der Fundamentalanalyse glaube er an den langfristigen Rückenwind und an die Umsatzchancen, angefangen beim Online-Handel bis zur Cloud.

(ner) für die wallstreet:online Zentralredaktion