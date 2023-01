Was bringt das Aktien-Jahr 2023 - https://bit.ly/3w5o4Hd Rezession, Melt-Up, Sell-Off, Schwarze Schwäne: Jetzt Stefan Klotters neuen Report "Die Crash-Strategie" kostenlos downloaden! Die Aktienmärkte strotzen derzeit nur so vor Kraft. Dabei geben die zu erwartenden Gewinne eine solche Euphorie eigentlich gar nicht her, erklärt Charttechnik-Experte Stefan Klotter im Interview. Es scheint, so als wollten Anleger das Jahr 2022 ganz schnell vergessen. Der DAX klettert in den ersten zehn Handelstagen so schnell nach oben wie nie zuvor. Plus 8,4 Prozent nach den ersten zehn Handelstagen: Ist das jetzt der Auftakt zu neuen Rekordhochs oder ein letztes Aufbäumen, bevor die Rezession die Märkte in die Knie zwingt - Warum die japanische Notenbank die Märkte in dieser Woche in Atem hält, wann Klotter selbst auf die Bullenseite wechselt und welche Aktie diese Woche besonders im Fokus steht. Jetzt einschalten!