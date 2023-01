EQS-News: Indigo Exploration Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Indigo Exploration verdoppelt seine Landposition in Alberta, Kanada, und richtet sein Augenmerk auf Lithium-Solen



16.01.2023 / 16:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 16. Januar 2023) - Indigo Exploration Inc. (TSXV: IXI) (FSE: INE) (das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es seine Landposition in Zentral-Alberta, Kanada, verdoppelt hat. Diese umfasst bedeutende unterirdische Devon-Riff-Aquifere mit dem Potenzial großer Fördermengen lithiumhaltiger Formationssole. Die kürzlich vom Alberta Department of Energy erteilten Konzessionen des Unternehmens belaufen sich nun auf insgesamt 147.904 Hektar (147,9 km2 oder 365.479 Acres) in drei Schlüsselgebieten mit höheren Lithium-Solewerten. Sie grenzen an die Genehmigungen von E3 Lithium Ltd., LithiumBank Resources Corp. und Highwood Asset Management (siehe Abbildungen 1, 2 und 3).

Herr Bradley Parkes, der über umfangreiche Erfahrung in der Öl- und Gasexploration verfügt, wurde im Oktober 2022 als neues Vorstandsmitglied zum Interims-VP für Exploration ernannt. Er erklärt: "Unsere Strategie bei der Auswahl von Konzessionen ist ein Kompromiss zwischen geologischer Theorie und den folgenden Faktoren:

einer angemessenen Größe des jeweiligen eigenständigen Projekts, einer ausgezeichneten, weitläufigen Bohrlochinfrastruktur für Soletests und Probenahmen, der Nähe zu Bohrlöchern, die Lithium-Sole-Werte zwischen 72 und 130 mg/l aufweisen, einer Lage über den Teilen des Riffs, wo die beste Aussicht auf Lithium-Sole und bessere Porosität besteht. Wir wählen unsere Konzessionen bewusst an den Rändern der Riffe, die tendenziell eine höhere Porosität aufweisen. Dies bedeutet bessere Ergiebigkeit des Flusses im Reservoir als in den Riffkämmen."





Abbildung 1: Konzessionsgebiete des Unternehmens und Ausdehnung des lithiumreichen Formationswassers in West-Zentral Alberta (nach D.R. Eccles1 und H. Berhane - Alberta Geologic Survey)



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/3717/151282_bbf82e77e4affa83_001full.jpg









Abbildung 2: Fox Creek Lithium-Sole-Projekt (Indigo-Konzessionen in lila)

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/3717/151282_bbf82e77e4affa83_002full.jpg





Abbildung 3: Leduc-Legal Lithium-Sole-Projekt (Indigo-Konzessionen in lila)



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/3717/151282_bbf82e77e4affa83_003full.jpg

Die erworbenen Konzessionen befinden sich in der Nähe von Bohrlöchern, die Lithium-Sole-Gehalte zwischen 72 und 130 mg/l aus dem Leduc Carbonate Reef-Komplex Woodbend Group und dem darunter liegenden Gestein der Beaverhill Lake Group verzeichnen. In der Vergangenheit waren die Grundwasserleiter in diesen Einheiten dafür bekannt, die höchsten Lithium-in-Sole-Gehalte in Alberta zu beherbergen.

Die jüngsten Konzessionen von Indigo erhöhen seine Landpositionen in den Gebieten Fox Creek und Leduc-Legal. In den Indigo-Konzessionsgebieten wurden über 700 Bohrungen durchgeführt. Diese 700 Bohrlöcher mit unterschiedlichem Status, von aktiver Förderung bis stillgelegt, durchdringen die Mississippi- oder Devon-Formationen innerhalb der Indigo-Konzessionen. Dieser Bohrlochdatensatz wird derzeit ausgewertet, um die geeignetsten Bohrlöcher für ein umfassendes Probenahmeprogramm auszuwählen, das im ersten Quartal 2023 beginnen soll.

Lithium, Lithium-Sole und Alberta

Die weltweite Nachfragewelle nach Lithium beschleunigt sich mit dem steigenden Bedarf an Energiespeicherlösungen, insbesondere für die Elektrofahrzeugindustrie. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, die eine beträchtliche Menge an Lithium benötigen, schafft einen so großen Markt, dass noch in diesem Jahrzehnt Engpässe bei der Lithiumversorgung prognostiziert werden. Diese wachsende Nachfrage bietet eine Chance für Alberta mit seinen reifen Ölfeldern, die auch große Lithiumvorkommen in der unterirdischen Sole enthalten. Lithium-Sole gilt als industrieller Abfall aus dem Betrieb von Ölfeldern. Derzeit werden neue Technologien entwickelt, um das Lithium-Sole-Potenzial von Alberta aus vielen seiner vorhandenen Öl- und Gaslagerstätten zu erschließen und zu gewinnen. Diese jüngsten technologischen Fortschritte versetzen Alberta in die Lage, ein wichtiger Lithiumproduzent zu werden. In Verbindung mit einem reichhaltigen geologischen Datenbestand und seiner vorhandenen Infrastruktur für den Zugang zu diesen Lagerstätten sowie seinen gut ausgebildeten Arbeitskräften kann Alberta sein Lithium-Produktionspotenzial voll ausschöpfen.

Im Namen des Vorstandes

"Paul Cowley",

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Paul Cowley: (604) 340-7711

Website: www.indigoexploration.com

Bradley Parkes, P.Geo, Interim-VP für Exploration und Direktor von Indigo Exploration Inc., hat als Qualifizierte Person gemäß der Definition laut National Instrument 43-101 den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/151282

16.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com