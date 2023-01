Liebe Börsianerinnen und Börsianer, die sog. Buchwert-Aktie ist das Eldorado des konservativen Anlegers. Oder um mit Warren Buffett zu sprechen, in diesem Segment kaufen Sie 1 US-Dollar für 0,80 USD ein. Amerikaner sprechen in diesem Zusammenhang auch von "deep value" oder vom tiefen Wert. Hier ist - leicht vereinfacht geschrieben - jeder Dollar oder Euro zu 100 % oder sogar zu mehr in der Bilanz rückgedeckt durch Sachwerte wie Maschinen oder Immobilien. In echten Buchwert-Aktien steckt kein Euro-Cent Zukunftserwartung oder Spekulation. Dabei entsteht der Buchwert einer Aktie nicht wie der Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...