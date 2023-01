Urdorf (ots) -Hervorragendes Jahresergebnis für Dacia in der Schweiz: Mit 7'300 Neuzulassungen legten die Verkäufe gegenüber 2021 um 23 Prozent zu. Der PW-Marktanteil für 2022 ist 3,2 Prozent, bei Verkäufen an Privatkunden erzielt Dacia 4,6 Prozent. Renault Suisse SA erreicht auch 2022 seine CO2 Ziele.Mit dem kräftigen Zuwachs über das Gesamtjahr setzte sich Dacia auch positiv vom Schweizer PW-Gesamtmarkt ab, der im gleichen Zeitraum -5% verlor und rund 226'000 Neuzulassungen verzeichnete. Im traditionell zulassungsstarken Dezember erreichte Dacia mit 736 Einheiten und einem Plus von 33 Prozent ebenfalls einen stärkeren Zuwachs gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr als der Gesamt-Pw-Markt (+1 Prozent), der auf Vorjahresniveau blieb."Dacia ist in der Schweiz weiter auf Erfolgskurs und hat 2022 mit über 7'300 verkauften Autos wieder ein starkes Ergebnis erzielt", sagt Claudia Meyer, Managing Director Renault Suisse SA. "Dacia ist vor allem bei Privatkund*innen fest etabliert und gewinnt täglich neue dazu. Mit dem Dacia Jogger, der 2023 sein erstes volles Verkaufsjahr absolvieren wird und ab dem Frühjahr als erstes Modell der Marke auch als Hybrid verfügbar sein wird, werden wir die Erfolgsgeschichte weiter fortschreiben," so Claudia Meyer.Bei Verkäufen an Privatkund*innen ist der Dacia Sandero mit 2'580 verkauften Einheiten erstmals die Nummer 1 unter allen Kleinwagen bei Schweizer Privatkunden (3'115 Sandero im PW-Markt gesamt vs. 2'865 in 2021), der Dacia Jogger mit 711 Einheiten die Nummer 1 im MPV Segment (1'047 Jogger im PW-Markt gesamt) und der Dacia Duster SUV mit 1'898 Einheiten die Nummer 2 unter den C-SUV in der Schweiz (2'504 Duster im PW-Markt gesamt vs. 2'323 in 2021). Das erste Elektroauto von Dacia, der Dacia Spring verkaufte sich in der Schweiz im letzten Jahr 350 Mal an Privatkunden (600 Spring im PW-Markt gesamt vs. 251 in 2021), was mehr als einer Verdoppelung des Volumens im Vergleich zum Vorjahr und dem 2. Platz in der Kategorie Elektro-Kleinwagen in der Schweiz entspricht.Renault Suisse SA erreicht auch 2022 seine CO2 ZieleRenault Suisse SA erreichte auch 2022, wie die Jahre zuvor, seine CO2 Ziele bei den PWs wie auch bei den leichten Nutzfahrzeugen.MEDIENKONTAKTE:Karin KirchnerDirektorin Kommunikationkarin.kirchner@renault.com - 044 777 02 48Marc UtzingerKommunikationsattachémarc.utzinger@renault.com - 044 777 02 28Original-Content von: Renault Suisse SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001483/100901244