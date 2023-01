Dübendorf (ots) -Seit über 20 Jahren bietet SimpleTax Steuerdienstleistungen zu fairen Preisen in der Schweiz an. Mit Kunden von Berufstätigen und Rentnern bis hin zu Expats, hat sich das schweizer Unternehmen als einer der grössten Experten im Bereich Steuerberatung etabliert. Ab sofort bietet das Unternehmen SimpleTax (https://simpletax.ch/) auch eine unkomplizierte, ganzheitliche Finanzberatung. Unter der Marke SimpleFinance (https://simpletax.ch/simplefinance/) hilft das Unternehmen nun unter anderem bei Vorsorgeberatungen, Krankenkassenprämien, Eigenheimfinanzierungen und auch Gründungen von Firmen.Mehr als ein Jahresservice: Kooperation mit Partner erweitert DienstleistungsangebotMit der Gründung von SimpleFinance geht SimpleTax den nächsten Schritt. Ab sofort finden Kunden nicht nur bei Steuerthemen, sondern auch bei Finanzberatungen professionellen Support. Möglich macht das die Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern in den Bereichen Vorsorge, Versicherung, Treuhand und Immobilien. "Die Nachfrage nach solchen Dienstleistungen ist hoch und die Kunden haben sehr unterschiedliche, individuelle Bedürfnisse. Über eine mehrjährige Steuerplanung sind diese Bedürfnisse gut sichtbar und optimierbar. Zusammen mit unseren Partnern liefern wir jetzt die ideale Infrastruktur, um eine ganzheitliche Finanzberatung, unabhängig von Banken oder Versicherungsinteressen, anzubieten", erklärt Stephan Niggli, Geschäftsführer SimpleTax die Hintergründe.Die Leistungen im Überblick- Vorsorge (https://simpletax.ch/vorsorge) und Versicherung (https://simpletax.ch/versicherung) in der Aufbau- und Bezugsphase- Beratung bei Eigenheimfinanzierung (https://simpletax.ch/eigenheim), Hypotheken und Zinsoptimierung- Grundstückgewinnsteuererklärung bei Verkauf der Immobilie- Unterstützung für Selbstständige bei Firmengründung, KMU und Buchhaltung durch TreuhandDas erweiterte Service-Angebot tritt ab 1. Februar in Kraft. Damit ist das Unternehmen jetzt mit einfachen Produkten im Bereich Finanzberatung und günstigen Preisen für Kunden in 10 Filialen in Zürich und Aargau erreichbar.Über SimpleTaxSimpleTax (https://simpletax.ch/) ist ein Beratungsunternehmen für Steuerdienstleistungen. Mit dem unabhängigen Service-Angebot hilft das Unternehmen bei der professionellen und effizienten Abwicklung von Steuerangelegenheiten. Unter der Marke SimpleFinance (https://simpletax.ch/simplefinance/) bündelt das Unternehmen eine ganzheitliche Finanzberatung. Geleitet wird SimpleTax von Stephan Niggli und zählt insgesamt 10 Filialen in den Kantonen Zürich und Aargau. Der Hauptstandort ist Dübendorf/Stettbach.Pressekontakt:Name: Stephan Niggli, GeschäfsführerE-Mail: info@simpletax.chTelefonnummer: +41 44 841 18 16Original-Content von: Simpletax GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093906/100901253