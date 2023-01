Gestoppte bzw. gedrehte Serien: FACC -0,15% auf 6,67, davor 7 Tage im Plus (8,09% Zuwachs von 6,18 auf 6,68), Palfinger -2,59% auf 26,3, davor 6 Tage im Plus (6,93% Zuwachs von 25,25 auf 27), Wienerberger -0,31% auf 25,86, davor 3 Tage im Plus (3,76% Zuwachs von 25 auf 25,94), RHI Magnesita 0% auf 28,3, davor 3 Tage im Plus (6,39% Zuwachs von 26,6 auf 28,3), Fabasoft -0,47% auf 21,25, davor 3 Tage im Minus (-3,85% Verlust von 22,1 auf 21,25), Bawag +0,47% auf 53,3, davor 3 Tage im Minus (-1,39% Verlust von 53,8 auf 53,05) ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: DO&CO (7 Plätze gutgemacht, von 15 auf 8); dazu, Bawag (-3, von 10 auf 13), Uniqa (-2, von 8 auf 10), SBO (-2, von 13 auf 15), RBI (+1, von 7 auf 6), Erste Group (-1, von 6 auf 7), Andritz (+1, von 17 auf ...

