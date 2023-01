Untersuchungen mit einem Funkinterferometer zeigten, dass die Materiespeicher der Milchstraße viel kleiner sind als erwartet: Demnach gibt es dort 40 Prozent weniger Materie als in vergleichbaren Teilen des Universums. Die Astrophysiker:innen verwendeten das Deep Synoptic Array (DSA), um die Menge an Materie im Lichthof der Milchstraße zu messen. Das Funkinterferometer, das speziell für die Fast-Radio-Burst-Erkennung (FRB) und direkte Lokalisierung entwickelt wurde, arbeitet von Kalifornien aus und verfolgt die Radioblitze bis zu ihren Heimatgalaxien zurück. Zudem kann das DSA auch die Menge an Materie zwischen den Galaxien und dem Detektor berechnen - ein Nebeneffekt, der der Studie ...

