Kennen Sie schon den neuen kostenlosen Report von America's Most Wanted - https://bit.ly/3GHpDjr Mike Seidl und Martin Goersch stellen ihre Top-5-Aktien für 2023 vor. Jetzt herunterladen und mehr erfahren! Zum Jahreswechsel scheinen viele Anleger vom Bären- ins Bullenlager gewechselt zu sein. Diese Entwicklung hat selbst manche Experten überrascht. Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, glaubt, dass der Pessimismus Ende Dezember sehr groß war. Dementsprechend euphorisch fiel die Gegenbewegung aus, als China im Eiltempo seine Covid-Beschränkungen fallen ließ. Die Wiedereröffnung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt könnte im zweiten Halbjahr für einen Befreiungsschlag sorgen, glaubt Vorndran. Warum die aktuellen Schwankungen an den Märkten für langfristige Investoren nicht der Rede wert seien, er weiter "Aktienmann durch und durch" ist und das Weltwirtschaftsforum in Davos für ihn keine große Rolle spielt, erklärt Vorndran im Interview.