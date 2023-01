Kampf gegen Klimawandel nur durch höhere Bergbau Investitionen und Produktion! Suche nach neuen Abbaugebieten auf Hochtouren! Jackpot-Potential bei dieser Aktie!

Zwischen 1938 und 2003 wurden in der legendären Con-Mine in der Nähe der Stadt Yellowknife in Kanada insgesamt 6,1 Millionen Unzen Gold gefördert. Zusammen mit der zweiten historisch wichtigen Mine (Giant) konnten sogar über 14 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 16 g/t Gold produziert werden.

Quelle: Gold Terra Resources

Diese Erfolgsgeschichte möchte Gold Terra Resource Corp. (WKN: A2P0BS) fortführen. Denn in den Nordwest-Territorien im produktiven Yellowknife-Grünsteingürtel liegen das "Yellowknife City Projekt' und die "Con Mine Option Property' des Junior-Explorationsunternehmens.

Das am weitesten fortgeschrittene Projekt ist die "Con Mine Option Property', die an die Stadt Yellowknife in den Northwest Territories angrenzt. Gold Terra meldete hier vor kurzem eine erste Mineralressourcenschätzung von 109.000 Unzen Gold in der angezeigten Kategorie und 432.000 Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie. Das Projekt Yellowknife City Gold ("YCG") grenzt an das Grundstück Con Mine Option und verfügt über eine abgeleitete Mineralressource von 1,2 Millionen Unzen (März 2021).

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf hochgradigen Goldzielen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen, über 800 Quadratkilometer großen Grundstück entlang des produktiven Campbell-Scher-Strukturpakets, das auf demselben Trend liegt wie zwei der höchstgradigen Goldminen in Kanada, die Giant Mine und die Con Mine unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife. Das Optionsgrundstück Con Mine erweitert den Landbesitz des Unternehmens in den NWT um ein wichtiges Gebiet mit dem Potenzial, hochgradige Goldressourcen auf mehr als 20 Quadratkilometern hinzuzufügen, wodurch sich der außergewöhnliche Landbesitz von Gold Terra auf 820 Quadratkilometer vergrößert.

Neues Cash: Erfolgreicher Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung

Mit der Unterstützung bestehender und neuer Aktionäre konnte Gold Terra eine erfolgreiche Finanzierung über mehr als 3,7 Millionen Dollar abschließen. Diese Finanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, ein umfangreiches Winterbohrprogramm auf der Con Mine Option Property von Newmont durchzuführen. Das Programm wird sich auf die Erzlinsen der Campbell-Scherung konzentrieren, die südlich der Mine Con identifiziert und in der letzten aktualisierten Mineralressourcenschätzung vom September 2022 gemeldet wurden. Die Campbell-Scherung ist nach wie vor unerprobt und in viele Richtungen südlich der Mine Con offen.

Potenzial für Zusätzliche hochgradige Unzen entlang der Campbell-Scherung abzugrenzen

Gold Terra Resources plant ein Bohrprogramm für den Winter 2023 , in dessen Rahmen alle in der ersten Mineralressourcenschätzung genannten Zonen in der Tiefe und entlang des Streichs südlich der Mine erprobt werden sollen.

Sofern es das Budget zulässt, wird das Unternehmen auch die Campbell-Scherung in einer Tiefe von bis zu 2.000 Metern unter der Oberfläche erproben.

Die potenziellen Bohrziele sind in folgender Abbildung dargestellt:

Quelle: Gold Terra Resources

Trumpfkarte Management!

Speziell Gerald Panneton als Chairman und CEO und Joe Campbell als COO und Gründer verfügen über eine unbezahlbare Erfahrung und Expertise im Bergbausektor.

Gerald Panneton ist Geologe und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der nationalen und internationalen Exploration und Erschließung von Goldprojekten. Im Laufe seiner Karriere hat er eine Schlüsselrolle bei der Entdeckung und Erschließung mehrerer Goldlagerstätten weltweit gespielt. So war Herr Panneton Gründer, Präsident und CEO von Detour Gold Corporation (2006-13), wo unter seiner Führung das Detour Lake Projekt um mehr als das Zehnfache von 1,5 Millionen Unzen an Ressourcen auf über 16 Millionen Unzen an Reserven wuchs und in nur etwas mehr als sechs Jahren in Produktion gebracht wurde. Heute ist die Mine Detour Lake eine der größten Goldminen in Kanada. Während seiner Tätigkeit bei Detour Gold beschaffte Herr Panneton Kapital in Höhe von etwa 2,6 Milliarden Dollar. Zuvor war Herr Panneton 12 Jahre lang bei Barrick Gold Corporation (1994-2006) tätig, wo er in den letzten sechs Jahren als Director of Advanced Projects and Evaluations für die Explorations- und Unternehmensentwicklungsgruppe arbeitete. Er war maßgeblich daran beteiligt, zwei Goldprojekte, Tulawaka und Buzwagi in Tansania, zur Produktion zu bringen.

Joe Campbell verfügt über mehr als 40 Jahre Bergbauerfahrung als professioneller Geologe. Unter seiner Leitung konnte die Meliadine Goldlagerstätte in Nunavut entdeckt werden, die 2010 für 700 Millionen Dollar an Agnico Eagle verkauft werden konnte. Die heutige Mine verfügt über 3,6 Millionen Unzen Gold an Reserven und konnte 2022 ca. 370.000 Unzen Gold produzieren.

Fazit:

Gold Terra Resource Corp. ist ein Junior Goldexplorationsunternehmen, das vor den Toren der Stadt Yellowknife in den Northwest Territories eine äußerst aussichtsreiche Landposition in Bezirksgröße erworben hat. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Erweiterung und Abgrenzung von Goldressourcen auf dem unternehmenseigenen Goldprojekt Yellowknife City und dem direkt angrenzenden veroptionierten Grundstück "Con Mine Option Property'. Mit einem einfachen Zugang zur Infrastruktur und mehreren neuen hochgradigen Goldentdeckungen ist Gold Terra auf dem besten Weg, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen. Ein umfangreiches Winterbohrprogramm ist im Januar gestartet, so dass in nächster Zeit mit der Abgrenzung zusätzlicher Unzen gerechnet werden kann. Gipfeln könnte der kontinuierliche Newsflow in einer aktualisierten Mineralressource.

Enthaltene Werte: CA38076F1053,XD0002747026