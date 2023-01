AWS-Kunden können jetzt Megaport nutzen, um Outposts-Racks privat und sicher mit AWS Direct Connect Service-Standorten zu verbinden

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), ein weltweit führender Anbieter von Network as a Service (NaaS), gab heute bekannt, dass Megaport im Zuge des AWS Service Ready Programms als Amazon Web Services (AWS) Outposts Ready Partner ernannt worden ist. AWS-Kunden können das globale, private Software Defined Network von Megaport nutzen, um Outposts-Racks sicher mit AWS Direct Connect Service-Standorten zu verbinden und so mehr zuverlässige und leistungsfähige Anwendungsmigrationen und -operationen zu Outposts zu ermöglichen.

Das AWS Service Ready-Programm stellt Kunden Softwarelösungen von AWS-Partnern zur Verfügung, die eine technische Validierung für eine solide Architektur bestanden haben und nachweislich erfolgreich bei Kunden sind. AWS Outposts Ready-Partner bieten Produkte an, die mit Outposts-Implementierungen arbeiten. Diese Produkte wurden von Outposts getestet und folgen den Best Practices für Sicherheit und Architektur von AWS. Im Zuge dieses Programms werden die Lösungen von Megaport auf der Grundlage der technischen Validierung und der von AWS Partner Solutions Architects durchgeführten Tests vertrauensvoll empfohlen.

"Wir sind begeistert, dass wir zum AWS Outposts Ready Partner ernannt wurden", erklärt Vincent English, Chief Executive Officer von Megaport. "Viele unserer Kunden verfügen über Anwendungen, die niedrige Latenzzeiten erfordern und vor Ort durchgeführt werden müssen. Die Nutzung von Megaport für die private Verbindung von Outposts-Racks mit AWS Direct Connect Service-Standorten stellt sicher, dass diese Anwendungen zuverlässig und hochleistungsfähig sind."

Megaport- und Outposts-Kunden kommen in den Genuss der folgenden Vorteile:

Service Ready: Die Bezeichnung AWS Service Ready bedeutet, dass die Lösung von AWS getestet, validiert und geprüft wurde.

Die Bezeichnung AWS Service Ready bedeutet, dass die Lösung von AWS getestet, validiert und geprüft wurde. Netzwerk-Resilienz: Die Megaport-Lösung für Outposts Rack ermöglicht eine redundante Architektur für die kritische Verbindung zur AWS-Region.

Die Megaport-Lösung für Outposts Rack ermöglicht eine redundante Architektur für die kritische Verbindung zur AWS-Region. Mehr Auswahl an Rechenzentren: Die Megaport-Lösung für Outposts-Racks ermöglicht es dem Kunden, den gewünschten Rechenzentrumsbetreiber und den Standort mit weniger Einschränkungen zu wählen. Wählen Sie aus über 100 Rechenzentrumsbetreibern und 780+ Standorten weltweit.

Kunden von Megaport und Outposts können ihre eigene Netzwerkausrüstung, wie Router und Switches, in den Rechenzentren, in denen ihre Outposts-Racks implementiert sind, oder Megaport Cloud Router (MCR), einen virtuellen Routing-Service, für dynamisches BGP-Routing zu AWS Direct Connect nutzen. Mit MCR kann ein Unternehmen die Menge an Hardware, Platz und Leistung reduzieren, die für eine Implementierung einer hybriden Cloud mit AWS Direct Connect und Outposts-Racks erforderlich ist.

"Die Möglichkeit, die Bandbreite bei Bedarf zu erhöhen, ermöglicht es uns, unsere Sportvisualisierungssysteme schnell zu skalieren und nur für das zu bezahlen, was wir brauchen. Das ist das Erstaunlichste an der Nutzung von Megaport für die Verbindung zu AWS", sagte John Rendall, Leiter der Abteilung Technologie und Innovation bei Animation Research Ltd Virtual Eye, einem mehrfach ausgezeichneten Unternehmen für Sportgrafikproduktion.

"Wir sind begeistert, dass Megaport einer unserer ersten AWS-Partner ist, der die AWS Outposts Ready-Ernennung erhält", sagte Mike Davis, Principal Outposts GTM Spec, AWS WWSO Compute. "Mit dieser neuen Validierung können AWS Outposts-Kunden leichter eine resiliente, private Verbindung auf AWS Outposts nutzen und so ihre Implementierungen von Hybrid Clouds optimieren."

Über Megaport

Megaport ist ein führender Anbieter von Network as a Service (NaaS) Lösungen. Das globale Software Defined Network (SDN) des Unternehmens hilft Unternehmen, ihr Netzwerk zügig über ein einfach zu nutzendes Portal oder unsere offene API mit Diensten zu verbinden. Megaport bietet flexible Netzwerkfähigkeiten, die im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerklösungen die Betriebskosten reduzieren und die Markteinführung beschleunigen. Megaport arbeitet mit den weltweit führenden Anbietern von Cloud-Diensten sowie den größten Betreibern von Rechenzentren, Systemintegratoren und Managed Service Providern der Welt zusammen. Megaport ist ein ISO/IEC 27001-zertifiziertes Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230116005011/de/

Contacts:

Eric Troyer, Chief Marketing Officer, Megaport

Telefon: +61 7 3088 7400

media@megaport.com