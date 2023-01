Hongkong (ots/PRNewswire) -HONGKONG, 17. Januar 2023 /PRNewswire/-- Das globale FinTech-Unternehmen SUNRATE gibt die erfolgreiche Integration von Mastercards grenzüberschreitenden Dienstleistungen in seine intelligente globale Zahlungsverkehrs- und Treasury-Management-Plattform bekannt. Dadurch bietet SUNRATE seinen Kunden noch mehr Möglichkeiten für grenzüberschreitende Zahlungen. Die Integration von Mastercards grenzüberschreitenden Dienstleistungen ist die jüngste Erweiterung der kontinuierlichen globalen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen. SUNRATE sicherte sich 2020 die Mastercard-Hauptmitgliedschaft, die dem Unternehmen direkten Zugang zum führenden globalen Zahlungsnetzwerk und den Ressourcen von Mastercard ermöglicht.Über einen einzigen, sicheren Zugangspunkt ermöglichen Mastercards grenzüberschreitende Dienstleistungen Unternehmen, Geld sicher und zuverlässig zu senden und zu empfangen. Das bedeutet, dass SUNRATE-Kunden Geld in fünf bestimmte Länder in Asien senden können, Thailand, die Philippinen, Malaysia, Vietnam und China."Wir haben die Vision, dass SUNRATE die führende B2B-Zahlungs- und Treasury-Management-Plattform wird, insbesondere für Schwellenländer. Die Flexibilität, die Mastercards grenzüberschreitende Dienstleistungen mit sich bringt, wie z. B. die Möglichkeit, grenzüberschreitende Zahlungen in die beliebtesten und aufstrebenden Märkte weltweit zu tätigen, ist etwas, das unsere Kunden sehr schätzen. Unsere Zusammenarbeit mit Mastercard ermöglicht es unseren Kunden, sich auf das zu konzentrieren, was bei der Skalierung wichtiger ist, z. B. auf die Lokalisierung und die mögliche Erschließung neuer Einnahmequellen für ihr Unternehmen", so Qincheng Wang, Head of Product bei SUNRATE.Helena Chen, Managing Director, Hongkong und Macau, Mastercard, sagte: "Mastercard freut sich, die Zusammenarbeit mit SUNRATE über seine grenzüberschreitende Dienstleistungslösung fortzusetzen und damit den Überweisungsservice von SUNRATE schneller, sicherer, transparenter und kostengünstiger zu machen. Mastercards grenzüberschreitende Dienstleistungen erreichen über 100 Märkte und 90 Prozent der Weltbevölkerung, und diese Partnerschaft wird weiter ausgebaut, in der Hoffnung, den grenzüberschreitenden Service für Unternehmen zu verbessern."Informationen zu SUNRATESUNRATE ist die intelligente globale Zahlungsverkehrs- und Finanzverwaltungsplattform für Unternehmen auf der ganzen Welt. Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir als ein führender Lösungsanbieter anerkannt und haben mehr als 130 Unternehmen mit unserer hochmodernen proprietären Plattform, unserem umfassenden globalen Netzwerk und robusten APIs in die Lage versetzt, sowohl lokales als auch globales Wachstum zu vergrößern.Mit seinem Welthauptsitz in Singapur und seinen Niederlassungen in China, Indonesien, Japan und dem Vereinigten Königreich arbeitet SUNRATE mit den führenden globalen Finanzinstitutionen zusammen, darunter Citibank, Standard Chartered, Barclays, und ist das Hauptmitglied von Mastercard und Visa. Wir sind durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs, die Bank Indonesia, die Hong Kong Customs als ein Money Service Operator und die Monetary Authority of Singapore als eine Major Payment Institution lizenziert und reguliert.Für Medien- und Partnerschaftsanfragen wenden Sie sich bitte an:Darren ThangHead of MarketingE-Mail: darren.thang@sunrate.comCoco HeGeneral ManagerE-Mail: coco.he@sunrate.comFür rechtliche Informationen zu den grenzüberschreitenden Dienstleistungen von Mastercard siehe: https://b2b.mastercard.com/cross-border-services/legal/View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sunrate-starkt-globale-partnerschaft-mit-mastercards-grenzuberschreitender-dienstleistungsintegration-301722364.htmlOriginal-Content von: Sunrate, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093248/100901262