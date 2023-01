DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 17. Januar

=== 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember PROGNOSE: -0,8% gg Vm/ +8,6% gg Vj vorläufig: -0,8% gg Vm/ +8,6% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+10,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: -1,2% gg Vm/ +9,6% gg Vj vorläufig: -1,2% gg Vm/ +9,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+11,3% gg Vj 08:00 DE/Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe November *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosengeldbezieher zuvor: +30.500 gg Vm Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,7% 08:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung Davos-Dialog (bis 20.1.), u.a. Reden von EU-Kommissions- präsidentin von der Leyen (11:15), Vize-Bundeskanzler Habeck (14:00) und Bundesfinanzminister Lindner (15:00) *** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister in Brüssel 10:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Jahresauftakt-PK mit Präsident Russwurm und Hauptgeschäftsführerin Gönner *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar PROGNOSE: -15,0 Punkte zuvor: -23,3 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -57,3 Punkte zuvor: -61,4 Punkte 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Bundesobligation über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 13.4.2028 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:15 DE/Bundeskanzler Scholz und Bundesaußenministerin Baerbock, Statements nach Besuch beim Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg an der Havel *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: -7 zuvor: -11,2 21:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), Rede zu "An Economy That Works for All: Moving Towards Equitable Growth" *** 22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

