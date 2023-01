Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Immobilien

Ernennung eines neuen CIO und Änderung in der Geschäftsleitung der Nova Property Fund Management AG



17.01.2023 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung, 17. Januar 2023 Der Verwaltungsrat der Nova Property Fund Management AG ernennt per 1. April 2023 Reto Ehinger zum neuen Chief Investment Officer (CIO) und Mitglied der Geschäftsleitung. Der amtierende CIO Roland Süsstrunk tritt aus der Geschäftsleitung der Nova Property Fund Management AG zurück. Reto Ehinger tritt als neuer CIO die Nachfolge von Roland Süsstrunk an, der sich dazu entschieden hat, seine berufliche Karriere ausserhalb des Unternehmens fortzusetzen. Reto Ehinger stösst von Credit Suisse Asset Management (Bereich Real Estate Switzerland) zur Nova Property Fund Management AG und übernimmt in seiner neuen Funktion, vorbehältlich der Zustimmung der FINMA, per 1. April 2023 die operative Verantwortung für den Bereich Transactions. Reto Ehinger ist ein sehr versierter Immobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung im Schweizer Immobilienbereich. Er trat 2006 bei Credit Suisse Asset Management im Bereich Real Estate Switzerland ein und hat während dieser Zeit diverse Führungsfunktionen in den Bereichen Acquisition & Sales wahrgenommen. In seiner aktuellen Funktion als Leiter Real Estate Switzerland ist er für ein schweizweites Immobilienportfolio im Wert von über CHF 32 Mrd. verantwortlich. Zuvor hat er den Bereich Acquisition & Sales Schweiz geleitet. In dieser Zeit war er für sämtliche Immobilientransaktionen der Schweizer Immobilienanlageprodukte von Credit Suisse Asset Management verantwortlich. Vor dem Eintritt in Credit Suisse Asset Management arbeitete Reto Ehinger mehrere Jahre als Project Manager Real Estate Acquisition bei der Winterthur Versicherungen. Dr. Catrina Luchsinger, Verwaltungsratspräsidentin der Nova Property Fund Management AG, sagt: «Wir gratulieren Reto Ehinger zu seiner neuen Funktion. Er wird mit seinem neuen Team in der Deutsch- und Westschweiz wesentlich dazu beitragen, die weitere Entwicklung der Nova Property Fund Management AG und der verwalteten Anlagegefässe und Mandate erfolgreich voranzutreiben.» Marcel Schneider, CEO der Nova Property Fund Management AG, ergänzt: «Roland Süsstrunk ist seit der Gründung der Fondsleitung im Jahr 2018 CIO der Nova Property Fund Management AG. Er hat dabei wichtige Aufbauarbeiten geleistet. Ich danke ihm, gemeinsam mit meinem Managementteam, für sein hohes Engagement. Reto Ehinger wünsche ich einen erfolgreichen Start und begrüsse ihn ab dem 1. April 2023 herzlichst als neues Mitglied in der Geschäftsleitung. Zusammen mit ihm ist die Geschäftsleitung optimal besetzt und bereit für weitere nachhaltige Wachstumsschritte.» Kontaktpersonen:

Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen über CHF 3.5 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

