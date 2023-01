DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GEWINNSTEUER - Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) hat scharfe Kritik an Überlegungen von Deutschlands oberster Verbraucherschützerin Ramona Pop bezüglich einer Übergewinnsteuer für die Lebensmittelbranche geübt. "Es ist bedrückend, dass die neue Hauptgeschäftsführerin des überwiegend steuerfinanzierten Verbraucherschutzbundes aus Vorurteilen faktenfrei Unterstellungen zimmert", sagte BVE-Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff (Redaktionsnetzwerk Deutschland).

WASSERSTOFF - Deutschland und die Niederlande haben im europäischen Vergleich die besten Chancen, von der Umstellung der Industrie auf grünen Wasserstoff als Wirtschaftsstandorte zu profitieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Centrums für Europäische Politik (cep), die die regionalen Chancen der europäischen Wasserstoffwirtschaft untersucht. "Die Niederlande und das angrenzende deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen sind von ihrer Industriestruktur her ideale Wasserstoffabnehmer. Gleichzeitig bieten beide Regionen aufgrund der nahe gelegenen Nordsee das europaweit größte Potenzial für künftige Offshore-Parks, deren Windenergie zur Gewinnung von Wasserstoff genutzt werden kann", sagte Studienautor André Wolf. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

ENERGIEWENDE - Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calviño mahnt in der EU gleiche Ausgangsvoraussetzungen für Investitionen in die grüne Transformation an. "Wir müssen den Binnenmarkt erhalten und vermeiden, dass die reicheren Länder die Energiewende vorantreiben können", sagte Calviño. "Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung. Es reicht nicht, wenn Deutschland seine Industrie transformieren kann. Wir müssen sicherstellen, dass alle europäischen Länder in der Lage sind, diesen Übergang zu finanzieren." (Handelsblatt)

VERBRIEFUNGEN - Zur Wiederbelebung des Verbriefungsmarktes in Europa unternehmen Deutschland und Frankreich einen gemeinsamen Vorstoß. "Verbriefungen sind ein essenzielles und derzeit brachliegendes Instrument zur Finanzierung der Realwirtschaft und zum Risikomanagement von Banken", heißt in einem Schreiben an die EU-Kommission, das der Börsen-Zeitung vorliegt. Um das Potenzial für die Wirtschaft in Europa auszuschöpfen, könnten abgestimmte und gezielte Anpassungen schon schnell umgesetzt werden, heißt es weiter. (Börsen-Zeitung)

TEMPOLIMIT - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat seine Forderung nach einer generellen Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen bekräftigt. "In jedem Fall muss der Mobilitätssektor stärker zur CO2-Reduzierung beitragen. Dabei würde ein Tempolimit helfen", sagte der SPD-Politiker, der in der Vergangenheit bereits für eine Höchstgrenze von 130 km/h plädiert hatte. (Neue Osnabrücker Zeitung)

GRÜNE TECHNOLOGIE - Der Vorsitzende des Siemens-Aufsichtsrats, Jim Hagemann Snabe, fordert eine europäische Variante des Inflation Reduction Acts, mit dem die USA grüne Technologien subventionieren. "Wenn ich Politiker wäre, würde ich eine Kopie der US-Wirtschaftspolitik machen", sagte er im Interview. Europa müsse etwas Ähnliches umsetzen. "Kurzfristig kann ein solches Programm nachhaltige Lösungen beschleunigen." (SZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2023 00:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.