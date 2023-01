DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MERCEDES/CONTI - Mercedes-Benz wird die nächste Generation seiner kompakten Limousinen und SUVs ab 2024 mit sogenannten "Pillar-to-Pillar"-Displays ausstatten, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Diese Bildschirme erstrecken sich über die gesamte Breite des Cockpits. Sie sind etwa fünf Mal so groß wie herkömmliche digitale Kombiinstrumente. Mercedes will damit das Interieur von Modellen wie GLA und GLB aufwerten. Lieferant der Technik ist Continental. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Konfrontation zwischen dem Westen und China kapselt VW sein Geschäft in China mehr vom restlichen Konzern ab. Mit dem Amtsantritt des neuen China-Chefs Ralf Brandstätter im August, der auch Mitglied im Konzernvorstand ist, hat das Unternehmen in dem Land eine neue Führungsstruktur bekommen - mit dem Ziel, unabhängiger agieren zu können. Die dortigen Chefs der Marken VW, Audi und Cariad steuern die Tochterfirmen unter Brandstätters Führung in einem VW-China-Vorstand. "Wir passen unsere Strategie an und setzen noch mehr darauf, in China für China zu arbeiten", sagte Brandstätter. (Welt, Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2023 00:40 ET (05:40 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.