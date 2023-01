EQS-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

STEMMER IMAGING bekräftigt Wachstumsaussichten mit einem erneuten Rekordauftrag im Bereich Artificial Vision



17.01.2023 / 07:30 CET/CEST

STEMMER IMAGING bekräftigt Wachstumsaussichten mit einem erneuten Rekordauftrag im Bereich Artificial Vision Puchheim, 17. Januar 2023 - Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) belegt eindrücklich ihre Wachstumsaussichten für das Jahr 2023 mit dem Gewinn eines Rekordauftrags in Höhe von nahezu EUR 14 Mio. Bereits 2022 wurde ein Rekordauftrag im Volumen von mehr als EUR 12 Mio. innerhalb des abgelaufenen Geschäftsjahres erfolgreich ausgeliefert. Dieser erneute Auftrag im Bereich Sports & Entertainment basiert auf einer technologisch innovativen Folgeentwicklung als Kombination aus neuartiger Bildverarbeitungslösung ergänzt durch Mehrwert-Dienstleistungen. STEMMER IMAGING plant, diesen Auftrag vollständig im laufenden Geschäftsjahr auszuliefern. "Dieser tolle Auftrag gleich zu Jahresbeginn ist ein gutes Beispiel, wie wir unsere Kunden dabei unterstützen in einem herausfordernden Umfeld ihr Geschäft deutlich auszubauen. Davon werden wir auch im Geschäftsjahr 2023 mit überdurchschnittlichem Wachstum profitieren", sagt Michael Bülter, der kürzlich neu ernannte CFO der STEMMER IMAGING AG. Michael Bülter, bis Ende vergangenen Jahres Senior Director Finance, ist seit Oktober 2020 im Unternehmen und verantwortet mit Berichtslinie an den Vorstand die Bereiche Finance & Controlling, Governance sowie Risk & Compliance. Darüber hinaus werden weitere Schwerpunkte seiner Tätigkeit im Investor Relations Management sowie im Bereich Mergers & Acquisitions liegen. Weitere Informationen zu STEMMER IMAGING finden Sie unter www.stemmer-imaging.com. Die Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 ist für den 23. Februar 2023 geplant. Über STEMMER IMAGING STEMMER IMAGING ist der international führende Partner für Bildverarbeitungstechnologie. Für industrielle und nicht-industrielle Anwendungen vereint unser Angebot ein umfangreiches Handelssortiment mit hoher Expertise und wertsteigernden Services. Zusätzlich entwickeln wir Subsysteme für bestimmte Aufgabenstellungen. Seit über 35 Jahren unterstützen wir unsere Kunden dabei, eine führende Rolle in ihren Märkten einzunehmen - mittlerweile auch im europäischen Ausland und in Lateinamerika. Kontakt:

STEMMER IMAGING AG

Arne Dehn

Vorstandsvorsitzender

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Deutschland

Telefon +49 89 80902-196

ir@stemmer-imaging.com

www.stemmer-imaging.com

17.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

