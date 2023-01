Der «Biodiversity Risk Filter» soll Unternehmen und Finanzinstitutionen helfen, Risiken im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt in ihren Betrieben, Wertschöpfungsketten und Investitionen zu erkennen und Massnahmen zu ergreifenDavos - Der WWF hat am WEF den «Biodiversity Risk Filter» (kurz: BRF) vorgestellt. Dieser soll Unternehmen und Finanzinstitutionen helfen, Risiken im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt in ihren Betrieben, Wertschöpfungsketten und Investitionen zu erkennen und Massnahmen zu ergreifen. Der BRF ist das erste kostenlose Online-Tool seiner Art. Die Regierungen der Welt haben im Dezember das...

Den vollständigen Artikel lesen ...