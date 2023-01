NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 350 auf 180 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois bleibt in einer am Dienstag vorliegenden Studie trotz deutlich gesenkter Schätzungen bei seiner optimistischen Einschätzung. Die Senkungen seien zwar hart, führten aber die Anlagestory des Elektroautobauers zurück zum Kern: Der Führungsrolle bei Bezahlbarkeit und effizienter Verwendung von Ressourcen./ag/gl



ISIN: US88160R1014

