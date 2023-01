Nach dem starken Lauf im noch jungen Börsenjahr 2023 dürfte der DAX am Dienstag zum Handelsstart etwas nachgeben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,13 Prozent schwächer auf 15.115 Punkte. Seit Jahresbeginn hat er schon um 8,7 Prozent zugelegt.Impulse kommen am Dienstag auch wieder von der Wall Street, wo am Montag die Börse feiertagsbedingt noch geschlossen war. Im Blick stehen zudem Daten aus China, wo vor dem Hintergrund der chaotischen Corona-Lage ...

