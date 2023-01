HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Valeo angesichts der Tech-Fachmesse CES in Las Vegas auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Trotz spürbarer Rezessionsängste habe er den Eindruck gewonnen, dass der Drang zu Mobilität nicht nachlasse, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Etwa 300 Automobilaussteller hätten in diesem Jahr etwa 25 Prozent mehr Standfläche belegt als 2022./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0013176526

