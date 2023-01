DJ Transaction in Own Shares

17-Jan-2023 / 07:00 GMT/BST

Transactions in Own Securities

17th January

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 16th January 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 784.50p Lowest price paid per share (pence): 777.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 779.73p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:09:45 GBp 176 781.00 XLON xb495WMLQ3X BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:11:07 GBp 132 780.50 XLON xb495WMLS9f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:11:07 GBp 238 781.00 XLON xb495WMLS9K BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:11:07 GBp 123 782.00 XLON xb495WMLS9S BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:11:07 GBp 204 782.00 XLON xb495WMLS8X BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:11:07 GBp 176 780.50 XLON xb495WMLS85 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:11:08 GBp 360 780.00 XLON xb495WMLSFl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:14:20 GBp 164 781.00 XLON xb495WMLJVk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:14:20 GBp 42 781.50 XLON xb495WMLJVM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:14:20 GBp 194 781.50 XLON xb495WMLJVK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:26:52 GBp 176 778.50 XLON xb495WMLioE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:26:52 GBp 46 779.00 XLON xb495WMLioP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:26:52 GBp 130 779.00 XLON xb495WMLioR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:34:34 GBp 114 778.50 XLON xb495WMLd6T BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:34:34 GBp 100 778.50 XLON xb495WMLd6V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:34:34 GBp 360 777.50 XLON xb495WMLd1w BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:34:34 GBp 176 777.50 XLON xb495WMLd1y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:34:34 GBp 176 777.50 XLON xb495WMLd14 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:34:34 GBp 176 777.50 XLON xb495WMLd1B BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:38:56 GBp 511 779.50 XLON xb495WMLwHo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:38:56 GBp 181 779.00 XLON xb495WMLwHv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:41:30 GBp 223 778.50 XLON xb495WMLyyl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:48:21 GBp 302 778.00 XLON xb495WMLoM9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:48:21 GBp 82 777.50 XLON xb495WMLoMC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:48:21 GBp 66 777.50 XLON xb495WMLoME BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:48:21 GBp 215 778.00 XLON xb495WMLoMG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:49:49 GBp 144 777.50 XLON xb495WMLrgu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 08:53:46 GBp 315 778.00 XLON xb495WMK8Zd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:00:12 GBp 30 779.50 XLON xb495WMK1USDC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:00:12 GBp 163 779.50 XLON xb495WMK1USDE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:03:09 GBp 305 780.00 XLON xb495WMK2yc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:10:04 GBp 37 780.00 XLON xb495WMKRm3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:10:04 GBp 2 780.00 XLON xb495WMKRm5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:10:04 GBp 77 780.00 XLON xb495WMKRm7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:10:04 GBp 11 780.00 XLON xb495WMKRm9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:10:04 GBp 70 780.00 XLON xb495WMKRmB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:12:13 GBp 301 780.00 XLON xb495WMKTC0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:13:14 GBp 70 779.50 XLON xb495WMKSpd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:13:14 GBp 243 779.50 XLON xb495WMKSpf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:25:49 GBp 706 780.50 XLON xb495WMKehh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:35:55 GBp 51 782.00 XLON xb495WMKZC9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:35:55 GBp 23 782.00 XLON xb495WMKZCA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:35:55 GBp 18 782.00 XLON xb495WMKZCC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:35:55 GBp 42 782.00 XLON xb495WMKZCE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:35:55 GBp 18 782.00 XLON xb495WMKZCR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:35:55 GBp 114 782.00 XLON xb495WMKZCT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:38:09 GBp 319 782.00 XLON xb495WMKbNC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:38:10 GBp 221 781.50 XLON xb495WMKbKR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:43:29 GBp 202 781.00 XLON xb495WMKv9i BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:43:38 GBp 184 780.50 XLON xb495WMKv4Y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:46:41 GBp 199 780.00 XLON xb495WMKxrF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:46:41 GBp 54 780.00 XLON xb495WMKxrH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:59:38 GBp 9 780.00 XLON xb495WMKo9d BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:59:38 GBp 263 780.00 XLON xb495WMKo9v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:59:45 GBp 114 780.00 XLON xb495WMKo2d BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:59:45 GBp 59 780.00 XLON xb495WMKo2f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:59:45 GBp 380 780.00 XLON xb495WMKo2h BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 09:59:45 GBp 269 780.00 XLON xb495WMKo2t BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:03:20 GBp 329 779.50 XLON xb495WMKtD@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:03:52 GBp 230 779.50 XLON xb495WMKtkP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:15:24 GBp 240 779.50 XLON xb495WMRFm@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:15:24 GBp 14 779.50 XLON xb495WMRFm0 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:19:08 GBp 219 779.50 XLON xb495WMR1e2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:20:01 GBp 312 779.00 XLON xb495WMR03t BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:21:13 GBp 255 779.00 XLON xb495WMR3LP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:33:58 GBp 325 780.00 XLON xb495WMRO7e BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:34:00 GBp 334 780.00 XLON xb495WMRO56 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:34:22 GBp 232 779.50 XLON xb495WMROqs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:38:44 GBp 178 779.50 XLON xb495WMRTUz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:39:49 GBp 331 779.50 XLON xb495WMRTma BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:40:39 GBp 201 779.00 XLON xb495WMRSIb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:53:34 GBp 170 779.00 XLON xb495WMRKIy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 10:53:34 GBp 351 779.00 XLON xb495WMRKI2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 11:03:38 GBp 407 778.50 XLON xb495WMRh9X BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 11:05:20 GBp 207 778.00 XLON xb495WMRgLe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 11:05:32 GBp 23 778.00 XLON xb495WMRg0q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 11:05:42 GBp 135 778.00 XLON xb495WMRgwo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 11:10:54 GBp 178 778.50 XLON xb495WMRlOf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 11:16:31 GBp 139 778.00 XLON xb495WMRXdu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 11:16:31 GBp 37 778.00 XLON xb495WMRXdw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 11:19:59 GBp 277 778.00 XLON xb495WMRZY1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 11:25:03 GBp 232 777.50 XLON xb495WMRaf4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 11:41:08 GBp 217 777.50 XLON xb495WMRUSD7r BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 11:45:09 GBp 50 777.50 XLON xb495WMRnuJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 16-Jan-2023 11:51:08 GBp 176 778.00 XLON xb495WMRotu

