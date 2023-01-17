BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 173 (163) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS STARTET ASM INTERNATIONAL MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 230 EURBARCLAYS STARTET ASML MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 680 EURBARCLAYS STARTET BE SEMICONDUCTOR MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 55 EURBARCLAYS STARTET STMICRO MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 60 EURBERENBERG SENKT NCC GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 240 (260) PENCEGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 38 (37) CHF - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 21 (18,50) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT KONECRANES AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 29 (31) EURGOLDMAN HEBT LEONARDO AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 11,70 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 272 (268) SEK - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 750 (625) PENCE - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 34 (32) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT SWATCH AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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