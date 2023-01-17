The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.01.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.01.2023
ISIN Name
US22522Q1058 CRAYON GRP.HLDG ADR/0,50
DE000HVB3W79 UC-HVB CRLNFI 23 VOW3
DE000HVB1185 UC-HVB CRLNFI 23 BASKET
DE000HV5LUN2 UC-HVB BONITAET 23 ASG
DE000HV5LZH3 UC-HVB BONITAET 23 RWEB
CH0307256419 SCHWYZ KT. 16-23
DE000NLB88G5 NORDLB STEP-UP IHS 02/17
ES0413320062 DEUT. BK ESP. 16-23
EU000A1G0DC6 EFSF 15/23 MTN
FR0013094869 SOC.GEN.SFH 16-23 MTN
DE000A1RQBC0 HESSEN SCHA.13/23
AT000B092622 RLB STEIERMARK 16-23MTN 9
DE000SHFM451 SCHLW-H.SCHATZ.15/23 A1
AT0000A1HHA8 ERSTE GP BNK 16-23 FLRMTN
USU4800LAA27 JONAH EN./FI. 17/25 REGS
DE0001720472 DZ BANK IS.3553VAR
US63254AAE82 N.AUS.BK(NY) 13/23 MTN
AT0000A1HH99 ERSTE GP BNK 16-23 1481
DE000LB09M92 LBBW STUFENZINS 16/23
LU0414403419 BGF-ASIA PAC.EQU.I.NA A2 INVESTMENT
XS0083544212 PRUDENTIAL PLC 98/23
DK0009525917 NYKREDIT 19/23 MTN
DE000HVB3ZW8 UC-HVB CRLNFI 23 VOW3
DE000DK0VZY5 DEKA NK FESTZINS 20/23
IT0005139958 INTESA SANPAOLO 16-23
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.01.2023
ISIN Name
US22522Q1058 CRAYON GRP.HLDG ADR/0,50
DE000HVB3W79 UC-HVB CRLNFI 23 VOW3
DE000HVB1185 UC-HVB CRLNFI 23 BASKET
DE000HV5LUN2 UC-HVB BONITAET 23 ASG
DE000HV5LZH3 UC-HVB BONITAET 23 RWEB
CH0307256419 SCHWYZ KT. 16-23
DE000NLB88G5 NORDLB STEP-UP IHS 02/17
ES0413320062 DEUT. BK ESP. 16-23
EU000A1G0DC6 EFSF 15/23 MTN
FR0013094869 SOC.GEN.SFH 16-23 MTN
DE000A1RQBC0 HESSEN SCHA.13/23
AT000B092622 RLB STEIERMARK 16-23MTN 9
DE000SHFM451 SCHLW-H.SCHATZ.15/23 A1
AT0000A1HHA8 ERSTE GP BNK 16-23 FLRMTN
USU4800LAA27 JONAH EN./FI. 17/25 REGS
DE0001720472 DZ BANK IS.3553VAR
US63254AAE82 N.AUS.BK(NY) 13/23 MTN
AT0000A1HH99 ERSTE GP BNK 16-23 1481
DE000LB09M92 LBBW STUFENZINS 16/23
LU0414403419 BGF-ASIA PAC.EQU.I.NA A2 INVESTMENT
XS0083544212 PRUDENTIAL PLC 98/23
DK0009525917 NYKREDIT 19/23 MTN
DE000HVB3ZW8 UC-HVB CRLNFI 23 VOW3
DE000DK0VZY5 DEKA NK FESTZINS 20/23
IT0005139958 INTESA SANPAOLO 16-23
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