Bad Sachsa (ots) -Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn in der OECD-Studie von 2022 steht Deutschland hinsichtlich der Digitalisierung fast als Schlusslicht da. Es erreichte Platz 77 von 79 und leider hat sich in den vergangenen zwei Jahren daran nichts Grundlegendes geändert. Dabei hat das digitale Lernen einen sehr hohen Stellenwert in einer ganzheitlich und international ausgerichteten Ausbildung. Das Internatsgymnasium Pädagogium Bad Sachsa sorgt mit seinem digitalen Bildungsangebot dafür, dass die Schülerinnen und Schüler digitale Profis werden und sie so dem internationalen Niveau problemlos gewachsen sind.Die Digitalisierung des gesamten Lebens ist in vollem Gange und durchzieht alle Bereiche des Lebens. Umso wichtiger ist es, über weitreichende digitale Kompetenzen und Fähigkeiten zu verfügen, die Schülerinnen und Schüler in der Schule erwerben sollten. Das familiäre Internatsgymnasium "Pädagogium Bad Sachsa (http://www.internats-gymnasium.de) " ist sich dessen bewusst und kann als staatlich anerkannte Schule in freier Trägerschaft schnell auf wachsende Notwendigkeiten in der Ausbildung der Schülerinnen und Schüler vom 5. bis 13. Jahrgang reagieren.Deswegen stehen den Schülerinnen und Schülern sowie dem kompletten Lehrerkollegium eigene iPads zur Verfügung. Diese werden durch 33 interaktive Tafeln in allen Unterrichtsräumen ergänzt und bilden die Basis des digitalen Lernens im "Pädagogium Bad Sachsa". Das harmonische Zusammenspiel aus umfassender Ausbildung in kleinen Klassen, intensiver Förderung und einer sehr guten Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule eröffnet den Lernenden in Bad Sachsa das "Tor zur Welt". Denn die Schülerinnen und Schüler können sich im idyllisch gelegenen Internatsgymnasium auf verschiedene Bereiche des Lebens vorbereiten.Im schulischen Zweig können durch die hauseigene Prüfungskommission im "Pädagogium Bad Sachsa" alle (Zwischen-) Schulabschlüsse und selbstverständlich das Abitur erworben werden. Diese werden in der international ausgerichteten Schule noch durch zertifizierte Abschlüsse in Englisch (Cambridge) und Französisch (DELF) ergänzt, wenn der Wusch danach besteht.Dass die gewünschten Abschlüsse auch mit digitalem Lernen erworben werden, ist in im Pädagogium Bad Sachsa in Schule und Internat mithilfe der Anbindung an das Glasfasernetz der Telekom selbstverständlich. Die Ausbildung in der seit über 130 Jahren bestehenden Bildungseinrichtung hat Tradition - auch in ihrer Exzellenz. Eltern und Lernende können sich darauf verlassen, dass diese durch das Wissen und die Hingabe aller Lehrenden und Erziehenden der Schule getragen und gefördert wird.Deshalb umfasst die Ausbildung am Pädagogium Bad Sachsa auch die Förderung von Talenten. Egal, ob es den sportlichen, künstlerischen oder musischen Bereich betrifft, können die Schülerinnen und Schüler ihre Begabungen auch in Arbeitsgemeinschaften oder Kursfahren vertiefen. Sie gehören, wie der rein schulische Bereich, zum "Lebenlernen" in Bad Sachsa dazu. Für die Schülerinnen und Schüler des Internats hört das Arbeiten mit digitalen Medien nicht nach der Schule auf. Begleitet von den Internatserzieherinnen und -erzieher werden auch die Hausaufgabe an den Arbeitsplätzen des Internats digital und persönlich begleitet und die Schülerinnen und Schüler bei allen Belangen unterstützt. Dazu zählt letztlich auch die Balance aus Lernen, Freizeit und Gemeinschaft und mit ihr der achtsame Umgang mit digitalem Konsum.Für die Internatsschülerinnen und -schüler hat diese Balance noch einmal einen besonderen Stellenwert: In einer Gemeinschaft aus norwegischen, koreanischen, russischen und chinesischen Schülerinnen und Schülern lernen sie, miteinander zu lernen und zu leben. Mit der Unterstützung des Lehr- und Erziehungspersonals im "Pädagogium Bad Sachsa" werden sie so zu ganzheitlich gebildeten Persönlichkeiten, die auch einer späteren internationalen Karriere gewachsen sind.Über das Internatsgymnasium Pädagogium Bad Sachsa:Das Internatsgymnasium Pädagogium Bad Sachsa ist ein staatlich anerkanntes Gymnasium in freier Trägerschaft. Basierend auf dem Niedersächsischen Schulgesetz ersetzt das Pädagogium als anerkannte Ersatzschule ein öffentliches Gymnasium in der Region Bad Sachsa. Mit seiner staatlichen Anerkennung ist das Pädagogium berechtigt, alle gymnasialen Abschlüsse, entsprechend den Vorgaben des Landes Niedersachsen, eigenständig zu erteilen.Träger des Pädagogiums ist der Schulverein Waldheimschule Pädagogium Bad Sachsa Kulenkampff Stiftung e. V. Der Schulverein ist gemeinnütziger Unterhaltsträger des Internatsgymnasiums Pädagogium Bad Sachsa und hat diese Funktion 1983 von der Erbengemeinschaft Kulenkampff-Pauli übernommen. Das Pädagogium Bad Sachsa hat sich zum Ziel gesetzt, die Tradition der Thüringer Reformpädagogik fortzusetzen und dabei den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden.