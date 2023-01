Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace hat im vergangenen Geschäftsjahr bessere Zahlen erwirtschaftet als zuvor in Aussicht gestellt.Reinach - Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace hat im vergangenen Geschäftsjahr bessere Zahlen erwirtschaftet als erwartet. So sei ein Nettoumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro erzielt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Gesellschaft hatte bislang nur einen Wert von 1,16 Milliarden in Aussicht gestellt. Auch beim operativen Gewinn (adj. EBITDA) gibt es eine positive...

