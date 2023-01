Die Aktien von Amazon haben mit einer Serie von sechs positiven Sitzungen in Folge zuletzt 18,1% an Wert zugelegt. Rückblick: Nach einem Dip unter das 2022er-Tief (= Dezember-Tief) kam es bei den Amazon-Papieren am 6. Januar zu einer Tagesumkehr. Diese bildete den Auftakt für eine sechstägige Gewinnserie, in der sich die Kurse über die November-Abwärtstrendgerade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...