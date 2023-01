Der Aktienkurs von Amazon ist durch einen im Jahr 2023 durchbrochenen Abwärtstrend geprägt. Fundamental betrachtet generieren die Investitionen in die Logistik während des Corona-Booms aufgrund der geringeren Auslastung Verluste. Der CEO Andy Jassy reagiert mit einer Entlassungswelle. Die Sparpläne des US-Unternehmens Amazon nehmen größere Ausmaße an als bisher angenommen. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten sollen in einer ersten Entlassungswelle ...

