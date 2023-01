"Unseres Erachtens dürfte sich die durch Hoffnungen auf eine geschmeidige Disinflation und Zinssenkungen beflügelte Aufwärtsrally kaum mit der Dynamik der ersten zwei Handelswochen fortsetzen."Von Ann-Katrin Petersen, CFA BlackRock Senior-Kapitalmarktstrategin Der fulminante Jahresauftakt an den Aktienmärkten, angeführt von Europa, ist bemerkenswert und will so gar nicht zu den lediglich vorsichtig konstruktiven Konsenserwartungen für das Jahr 2023 passen. Gemessen am EuroStoxx 50 haben europäische Aktien in nur zwei Handelswochen ein Plus von über 9% verzeichnet...

Den vollständigen Artikel lesen ...