Lufthansa Industry Solutions wird die Drohnenlösungen und die Vital Intelligence-Software von Draganfly in ihre Such- und Rettungslösungen für die Seefahrt integrieren

Los Angeles, CA., Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FSE: 3U8) ("Draganfly" oder das "Unternehmen"), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, freut sich bekanntzugeben, dass Lufthansa Industry Solutions, ein IT-Dienstleister und Tochterunternehmen des Lufthansa-Konzerns, eine Absichtserklärung mit Draganfly abgeschlossen hat, um zu prüfen, ob die Drohnenlösungen und die Vital Intelligence (VI)-Technologie von Draganfly in die bestehende Infrastruktur und Kundenlösungen des Unternehmens integriert werden können.

Die Technologie von Draganfly wird das Ziel von Lufthansa Industry Solutions unterstützen, der maritimen Industrie den höchsten Standard für Informationstechnologie und Leistungsüberwachung zu bieten. Die Drohnenlösungen von Draganfly werden für den Einsatz bei Such- und Rettungseinsätzen auf See und für Aufklärungszwecke integriert, wodurch eine weitere Ebene der Sicherheit für Besatzungsmitglieder und Passagiere geschaffen wird.

Die Such- und Rettungsdrohne von Draganfly kann eingesetzt werden, wenn ein Passagier an Bord eines Schiffes ins Meer stürzt. Bei diesen Spezialdrohnen handelt es sich um hochleistungsfähige Multirotor-Drohnen, die in der Lage sind, die optischen und Infrarot-Bildgebungslösungen von Draganfly während eines aktiven Notfalls zu nutzen. Die Drohne des Unternehmens kann eingesetzt werden, um bestimmte Gebiete gründlich zu kartieren, Überlebende zu lokalisieren und mit der Messung der wichtigsten Vitalfunktionen zu beginnen.

Die von Draganfly bereitgestellten Aufklärungsdrohnen können Fracht und mögliche Gefahren auf dem Wasser inspizieren. Bei dieser Drohne handelt es sich um eine leistungsstarke Drohne, die optische und bildgebende Lösungen nutzt.

Diese Drohnen können sogar in gefährlichen Bereichen eingesetzt werden.

Lufthansa Industry Solutions plant, die Vital Intelligence-Technologie von Draganfly in ihre Artificial Intelligence as a Service (AIaaS)-Plattform zu integrieren, ein Paket, das eine schnelle und einfache Lösung für Unternehmen bietet, die eine digitale Transformation anstreben. Vital Intelligence (VI) von Draganfly ist eine Software, die Videoaufnahmen von einfachen RGB-Kameras nutzt, um biometrische Daten zu messen und Erkenntnisse über die menschliche Erfahrung und Gesundheit zu vermitteln.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Lufthansa Industry Solutions und die Bereitstellung unserer vielseitigen KI-Technologie für den Einsatz in ihrer aktuellen Infrastruktur", so Cameron Chell, President und CEO von Draganfly. "Diese Partnerschaft spiegelt die wachsende Nachfrage nach unseren Drohnen-, KI- und Datenlösungen bei Tier-1-Kunden wider."

"Die Unterstützung von Draganfly hat es uns ermöglicht, unser Portfolio für die Kreuzfahrtindustrie zu erweitern", so Klaus Vollmer, Geschäftsführer von Lufthansa Industrial Solutions Hamburg und VP von Lufthansa Industrial Solutions Miami. "Wir freuen uns auf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft:"

Über Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FSE: 3U8) entwickelt hochwertige, innovative Drohnenlösungen, Software und KI-Systeme, die die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen ihre Geschäfte tätigen und ihre Interessenvertreter bedienen können. Draganfly ist seit über 22 Jahren als technologischer Vorreiter anerkannt und ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierung und Vermessung. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Einfallsreichtum und dem Bedürfnis angetrieben wird, seinen Kunden auf der ganzen Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, mit dem Ziel, Zeit und Geld zu sparen sowie Leben zu retten.

Weitere Informationen zu Novolyze finden Sie unter www.draganfly.com .

Weitere Informationen für Anleger finden Sie unter https://www.thecse.com/en/listings/technology/draganfly-inc , https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/dpro oder https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/draganfly-inc .

Medienkontakt

Arian Hopkins

E-Mail: media@draganfly.com

Unternehmenskontakt

E-Mail: info@draganfly.com

Über Lufthansa Industry Solutions

Lufthansa Industry Solutions ist ein Dienstleistungsunternehmen für IT-Beratung und Systemintegration. Die Lufthansa-Tochter unterstützt ihre Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen innerhalb und außerhalb des Lufthansa-Konzerns sowie mehr als 300 Unternehmen aus verschiedenen Geschäftsbereichen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Norderstedt und beschäftigt mehr als 2.300 Mitarbeiter in mehreren Niederlassungen in Deutschland, Albanien, der Schweiz und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lufthansa-industry-solutions.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen