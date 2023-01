Die Sumitomo Electric Industries, Ltd. (TOKYO:5802) (ISIN:JP3407400005) ist stolz seinen ersten kommerziellen Auftrag außerhalb Japans über Überwachungseinheiten für die Power Line Communication erhalten zu haben. Diese (PLC)*¹-Strings*² wurden von dem deutschen Photovoltaik (PV)-Stromerzeuger und Engineering, Procurement and Construction (EPC)-Unternehmen bes new Energy GmbH in Auftrag gegeben. Die Produkte wurden in einem seit 12 Jahren bestehendem Solarkraftwerk (5MW) installiert und sind seit Oktober dieses Jahres in Betrieb.

In Europa wurde in den letzten zwei Jahrzehnten eine große Anzahl an PV-Kraftwerken installiert. Dementsprechend sind viele Solarkraftwerke und String-Überwachungseinheiten seit mehr als 10 Jahren in Betrieb. Das führt leider bei immer mehr Anlagen zu Ausfällen und Problemen durch die jahrelange Nutzung. Daraus resultierend besteht ein zunehmender Bedarf die String-Überwachungseinheiten zu modernisieren. Mit Blick auf diesen Trend führte Sumitomo Electric in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE ein Projekt durch, um die Vorteile seiner PLC-String-Überwachungseinheiten in Deutschland zu demonstrieren. Das positive Ergebnis bestätigte, dass Sumitomo Electrics Technologie eine Verbesserung und damit herführend einen signifikanten Mehrwert zur Verbesserung der Stromerzeugungseffizienz herbeiführte. Aufgrund dieses positiven Ergebnisses wurde der Auftrag fortgeführt.

In Anbetracht der wachsenden Erwartungen und Anforderungen an die weitere Verbreitung und effiziente Nutzung erneuerbarer Energien im Hinblick auf die Verwirklichung einer kohlenstofffreien Gesellschaft wird davon ausgegangen, dass der Bedarf für den Austausch von String-Überwachungseinheiten in Solarkraftwerken weiter steigen wird. Um zur Verbesserung der Effizienz der Stromerzeugung beizutragen, hat die Sumitomo Electric sich zum Ziel gesetzt immer bessere PLC-String-Überwachungseinheiten zu entwickeln und so zu einem sicheren und komfortablen Leben auf unserem grünen Planeten beizutragen.

Merkmale der Sumitomo Electric SPS-String-Überwachungseinheiten für Solarkraftwerke

1. PLC-Technologie für die Übertragung von String-Daten

Verkürzung der Bauzeit und der Kosten von Solarkraftwerken durch den Wegfall von Kommunikationsleitungen

Keine Potentialdifferenz im Gerät bei Blitzschlagschäden durch Wegfall der Kommunikationsleitungen, dadurch höhere Blitzschutzeigenschaften als beim Kommunikationsprotokoll RS-485

Erzielung einer stabileren Datenkommunikation als bei anderen Kommunikationsprotokollen (RS-485, Funk) dank der einzigartigen Rauschfestigkeit der Sumitomo Electric Technologie

2. Struktur zur Erleichterung von Nachrüstungsarbeiten (Einklemmen des Stromsensors)

3. KI-basierte Analyse der von der String-Überwachungseinheit gewonnenen Daten in der Cloud, um im Falle einer Störung täglich eine E-Mail zu versenden und einen Diagnoseservice anzubieten (optional)

4. Erfolgsbilanz der Lieferung von mehr als 10.000 Einheiten in Solarkraftwerken in Japan

*1 Power Line Communication: Eine Technologie zur Nutzung der Stromleitung als Kommunikationskanal. Die Produkte von Sumitomo Electric überlagern Stringstrom-Datensignale auf Gleichstromleitungen.

*2 String: Eine minimale Konfigurationseinheit von in Reihe geschalteten Solarmodulen

Referenz

https://www.youtube.com/watch?v=tio2BhKEyUk

