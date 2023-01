Die spektakuläre Pleite von FTX hält die Kryptobranche weiterhin in Atem. Gründer und Ex-CEO Sam Bankman-Fried will von Betrug in seiner Firma aber nichts gewusst haben.Die Insolvenz der Kryptobörse FTX im November hat nicht nur massive unternehmerische Fehler offenbart, sondern auch kriminelle Machenschaften. So sollen unter anderem Kundengelder zweckentfremdet worden sein, um den Wert des plattformeigenen FTX Token (FTT) künstlich aufzublasen, lautet einer der zahlreichen Vorwürfe der Ermittlungsbehörden. ...

