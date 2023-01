Amazon kämpft sich nach einem rabenschwarzen Jahr an der Börse wieder nach oben. Die Aktie hat in der vergangenen Woche die stärkste Woche seit April 2020 hingelegt. Doch der Titel könnte noch deutlich stärker steigen, so MKM-Partners-Analyst Rohit Kulkarni. Die Analysten schätzen Amazon womöglich wieder falsch ein.

