Düsseldorf (ots) -- Düsseldorfer Bank zum siebzehnten Mal in Folge als "Top Employer Deutschland" ausgezeichnet- Besonders positiv wurden das Gesundheitsmanagement, die Unternehmenswerte sowie das Engagement in Nachhaltigkeit und Soziales hervorgehoben- TARGOBANK stellt weiter ein: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Einheiten der Bank gesuchtDas international etablierte Top Employers Institute hat in diesem Jahr 2.025 Top Employer in 121 Ländern bzw. Regionen auf fünf Kontinenten ausgezeichnet. Die TARGOBANK zählt zum siebzehnten Mal in Folge zu den besten Arbeitgebern Deutschlands und erhält dafür ein weiteres Mal die Auszeichnung "Top Employer Deutschland".Alexander Bohrer, Ressortleiter Personal in der TARGOBANK, freut sich über den erneuten Erhalt des Gütesiegels: "Nach zwei schwierigen Corona-Jahren hat das Jahr 2022 die Welt vor ganz neue Herausforderungen gestellt: Der schreckliche Krieg in der Ukraine, die Rekord-Inflation und die mögliche Energieknappheit bereiten vielen Menschen Sorgen." Arbeitgeber müssten gerade in diesen Zeiten ihre Belegschaft in den Blick haben, Sicherheit bieten und Verantwortung übernehmen. "Das haben wir getan - nicht zuletzt mit der Zusage, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Inflationsausgleich in Höhe von bis zu 3.000 Euro zu zahlen. Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen als Arbeitgeberin erneut mit der Auszeichnung zum Top Employer honoriert wurden."Bank punktet mit Gesundheitsmanagement, Unternehmenswerten sowie Engagement in Nachhaltigkeit und SozialesBesonders positiv wurde das Gesundheitsmanagement der Bank bewertet, das unter dem Titel "Ça va - wie geht's?" umfassende Angebote zur Gesundheitsförderung und Prävention bietet. "Auch in der diesjährigen Zertifizierung zeigt die TARGOBANK unter anderem im Bereich 'Well-Being', also dem Einsatz für das Wohlbefinden der Belegschaft, eine sehr gute Aufstellung mit überdurchschnittlichen Ergebnissen", resümiert Patrik Rendel, Regional Manager DACH beim Top Employers Institute. Im Jahr 2022 standen hierbei neben Sportangeboten und Gesundheits-Checks auch Seminare und Online-Kurse zum Umgang mit Belastungen, insbesondere im Zuge der andauernden Krisenlage, auf dem Programm.Die Jury würdigte in diesem Jahr zudem die Unternehmenswerte der TARGOBANK sowie deren Umsetzung. Die Bank hat den Anspruch, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, ihre Kundschaft sowie für ihre Mitarbeitenden zu leisten. Zu den Umsetzungsmaßnahmen gehören Investitionen in Nachhaltigkeit der Gebäude und Prozesse, Engagement für soziale Zwecke sowie ein Fokus auf Inklusion, Diversität und Gleichberechtigung innerhalb des Unternehmens.Freie Stellen in allen Bereichen der BankDie TARGOBANK wächst weiter und stellt in allen Bereichen weitere Führungskräfte, Mitarbeiter*innen und Auszubildende ein. Zusätzlich zu einer klassischen Ausbildung bietet das Unternehmen duale Studiengänge an. Branchenfremde mit Berufserfahrung haben die Möglichkeit, sich für einen Quereinstieg zu bewerben. Freie Stellen sind derzeit in allen großen Bereichen der Bank zu finden - mehr Informationen dazu gibt es auf den Karriereseiten auf jobs.targobank.de.Über die Top Employer-AuszeichnungUnternehmen, die als Top Employer zertifiziert sind, stellen ihre Mitarbeiter*innen in das Zentrum des unternehmerischen Handelns und bieten ihnen ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld. Das Top Employers Institute untersucht Unternehmen auf Grundlage ihrer Angaben im HR Best Practices Fragebogen. Der Fragebogen umfasst sechs übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche, wie zum Beispiel People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being und Diversity & Inclusion.Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,6 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK 335 Standorte in über 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie über 7.000 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit Mutuel Alliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich ist Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit fast 4.500 Filialen, die mehr als 29 Millionen Kund*innen betreuen, eine führende Bank in Frankreich, die Privatpersonen, freiberuflich Tätigen vor Ort und Unternehmen jeder Größe ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen bietet.Als eine der stärksten europäischen Banken belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2021 auf 53,2 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,8 Prozent.Crédit Mutuel Alliance Fédérale vereint die Crédit Mutuel Verbände Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) und Nord Europe (Lille). 