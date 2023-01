Der kanadische Industrieauktionator Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (ISIN: CA7677441056, NYSE: RBA) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 27 US-Cents auszahlen, wie am Montag berichtet wurde. Das Unternehmen schüttet somit 1,08 US-Dollar auf das Jahr hochgerechnet an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 59,45 US-Dollar einer aktuellen Dividendenrendite von 1,82 Prozent (Stand: 13. Januar 2023). Aktionäre erhalten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...