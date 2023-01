Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Chancen in Skandinavien: "Wir sind überzeugt, dass über einen längeren Zeitraum Skandinavien die Perle in Europa ist"Chancen in Skandinavien: "Wir sind überzeugt, dass über einen längeren Zeitraum Skandinavien die Perle in Europa ist" Fondsberater Florian Romacker investiert mit dem FRAM Capital Skandinavien Fonds in Skandinavien. Der Jahresstart dort verlief etwas durchwachsen, denn es gab Gewinnmitnahmen in Norwegen, die mit Öl und Gas im Jahr 2022 im Fokus waren. Auch die Währungen liefen zuletzt etwas schwach. "Wir sind überzeugt, dass über einen längeren Zeitraum Skandinavien die Perle in Europa ist." Einer der großen Wettbewerbsvorteile ist die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...