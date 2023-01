Die Analyse der Einreichungen der Europäischen ESG-Vorlage ("EET") im Vergleich zu den Daten von Clarity AI zeigt Verbesserungspotenzial bei der Genauigkeit der berichteten Daten

Clarity AI hat heute die Ergebnisse einer Follow-up-Analyse zu seiner Analyse von Artikel-9-Fonds vom November 2022 vorgestellt. Artikel-9-Fonds investieren in Unternehmen, die nachweislich die UNGC-Prinzipien verletzt haben, sowie in Unternehmen, die den größten Teil ihres Umsatzes mit fossilen Brennstoffen generieren. Die heutige Analyse zeigt die Gründe dafür auf, dass "grüne" Fonds solche Investitionen tätigen.

Die Europäische ESG-Vorlage ("EET") ein Brancheninstrument, das entwickelt wurde, um Finanzmarktteilnehmern die Offenlegung zu erleichtern enthält viele der Informationen aus den SFDR-Vorlagen der Stufe 2, die im Januar 2023 in Kraft treten. Es ist und bleibt Assetmanagern freigestellt, ob sie diese Angaben machen wollen. Dennoch haben viele Fondsmanager bereits EETs eingereicht.

Die von Clarity AI erstellte Analyse beleuchtete drei Bereiche:

Umfang der Offenlegung über die EETs ist immer noch sehr begrenzt: Bei einer Stichprobe von 830 Artikel 9-Fonds enthielten nur 5 eine Angabe im Datenfeld "Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Prinzipien der OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen beteiligt waren", und nur 10 der Fonds legten den Anteil ihrer Investitionen offen, der in fossilen Brennstoffen angelegt war.

Nur 43 Artikel 9-Fondsmanager meldeten in ihrer EET detaillierte Informationen zu Investitionen des Fonds in Unternehmen, die gegen die UNGC-Prinzipien oder OECD-Leitlinien verstoßen. Aus dieser Gruppe meldeten 42 Fondsmanager eine Exposition von 0 %. Die Daten von Clarity AI deuten jedoch darauf hin, dass fast 60 (25 Fonds) in mindestens ein Unternehmen investieren, das an solchen Verstößen beteiligt ist. Einer von fünf Artikel-9-Fonds weist seine Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen zu niedrig aus: Beim Vergleich der Daten von Clarity AI mit den EET der 83 Artikel-9-Fonds, die diese Daten offenlegen, stellt das Forschungsteam von Clarity AI fest, dass 21 dieser Fonds ihre Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen zu niedrig ausweisen. Im Durchschnitt ist die berichtete Exposition 4 Prozentpunkte niedriger im Vergleich zu den von Clarity AI ermittelten Daten. Der Unterschied kann jedoch bis zu 13 Prozentpunkte betragen.

Patricia Pina, Head of Product Research Innovation bei Clarity AI, kommentiert: "Obwohl sich die EET noch in der Einführungsphase befindet, können durch die Analyse der bisherigen Einreichungen umfangreiche Einblicke gewonnen werden. Sie verdeutlicht den Bedarf an einer kontinuierlichen Klarheit im Hinblick auf die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Artikel-9-Fonds und unterstreicht zugleich die Notwendigkeit einer zuverlässigen Datenquelle zur Aufdeckung von Verletzungen und Expositionen. Die Abdeckung von Clarity AI ist bis zu 13-mal umfangreicher im Vergleich zu anderen Anbietern und bietet Zugang zu den zugrunde liegenden Elementen der einzelnen Fonds."

