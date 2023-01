Mainz (ots) -Montag, 23. Januar 2023, um 22.25 UhrErstausstrahlungAnlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Januar zeigt 3sat von Montag, 23., bis Freitag, 27. Januar 2023, Dokumentarfilme, Dokumentationen und Spielfilme. Auftakt ist der französisch-deutsche Dokumentarfilm "Blinden Schrittes" (Frankreich/Deutschland 2020) von Christophe Cognet, am Montag, 23. Januar 2023, 22.25 Uhr. Der Film ist außerdem ab Samstag, 22. Januar 2023, vier Wochen lang in der 3satMeditahek zu sehen.Verstörende Alltagsszenen während des Holocaust: Dokumentarfilmer Christophe Cognet zeigt Fotos von KZ-Insassen, die sich unter Lebensgefahr ablichteten. Er spürt den Schicksalen von Häftlingen und den von ihnen gewählten Perspektiven nach. Diese Fotos, so Cognet, wollten gesehen werden - mit aller Macht, auch heute noch. Es sind besondere Kriegsfotografien, die erst vor Kurzem in ihrer Vollständigkeit katalogisiert und archiviert wurden und die erstmals von einer Filmkamera festgehalten werden. Christophe Cognet wurde 1966 in Marseille geboren und studierte Filmwissenschaft an der Universität Sorbonne Nouvelle in Paris. In seinen Filmen legt er immer wieder ungewöhnliche Schwerpunkte auf künstlerisches Schaffen und Erinnerungsarbeit. "Blinden Schrittes" wurde 2021 erstmals im Forum der Berlinale gezeigt.Das 3sat-Programm zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust in der Übersicht:Montag, 23. Januar 2023, 22.25 Uhr"Blinden Schrittes"Dokumentarfilm (108 Minuten), Frankreich/Deutschland 2020Regie: Christophe CognetErstausstrahlungDienstag, 24. Januar 2023, 22.55 Uhr"Das Schweigen der Alten"Dokumentarfilm (52 Minuten), Österreich 2021Regie: Hans HochstögerDeutsche ErstausstrahlungMittwoch, 25. Januar 2023, 20.15 Uhr"Geboren in Auschwitz"Dokumentarfilm von Andras Takacs und Eszter Cseke (59 Minuten), Deutschland 2021Mittwoch, 25. Januar 2023, 21.15 Uhr"Nummer 161.896: Der letzte Häftling von Dachau"Film von Thomas Muggenthaler und Christian Stücken (45 Minuten), Deutschland 2021ErstausstrahlungDonnerstag, 26. Januar 2023, 22.55 Uhr"Anton Schmid - Der gute Mensch von Wilna"Dokumentarfilm (54 Minuten), Österreich 2020Regie: Martin BetzFreitag, 27. Januar 2023, 20.15 Uhr"Das Tagebuch der Anne Frank"Spielfilm (118 Minuten), Deutschland 2015Regie: Hans SteinbichlerMit: Lea van Acken, Martina Gedeck, Ulrich Noethen, Stella Kunkat, André Jung, Margarita Broich, Leonard Carow und andereFreitag, 27. Januar 2023, 22.15 Uhr"Die Frau des Zoodirektors"Spielfilm (118 Minuten) · USA 2016Regie: Niki CaroMit: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Timothy Radford, Efrat Dor und andereAnsprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/holocaustgedenktagWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5418129