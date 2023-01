Wien, Berlin und Winterthur, Schweiz (ots/PRNewswire) -Mit einer Reihe neuer, ausgereifter Funktionen für eine noch bessere Kollaboration im Tool schafft die jüngste Version ein interaktives Erlebnis für alle Benutzer:innen und gestaltet die Einbindung von unterschiedlichen Interessengruppen einfacher denn je!BOC Group (https://www.boc-group.com/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADONIS_15.0) veröffentlicht das neueste Release ADONIS 15.0 (https://www.boc-group.com/de/adonis/whats-new/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADONIS_15.0) mit einem innovativen Kollaborationskonzept, das Nutzer:innen einfacher denn je die Vernetzung, Zusammenarbeit und den Wissensaustausch ermöglicht. Dank der neuen Kollaborations-Features lassen sich schnell und einfach Feedback und Verbesserungsvorschläge zu Prozessmodellen übermitteln, Kolleg:innen mittels Erwähnungen in Diskussionen einbinden und der Kommunikationsverlauf mit personalisierten Benachrichtigungen verfolgen."Noch nie war es einfacher, verschiedene Stakeholder:innen zur Mitarbeit an GPM-Initiativen zu motivieren - vom Entwurf über die Überprüfung bis hin zu kontinuierlichem Feedback und Verbesserungsvorschlägen", berichtet Tobias Rausch, ADONIS Produktmanager."15.0 bringt einen völlig neuen sozialen Ansatz in die Prozessoptimierung und Unternehmenstransformation ein - und hilft Prozessmanagement-Expert:innen, mehr Akzeptanz für ihre Initiativen zu erlangen und Kolleg:innen zum Mitmachen zu animieren. Wir freuen uns schon darauf, die kollektiven Brainstorming-Funktionen im Einsatz bei unseren Kund:innen zu sehen, damit sie gemeinsam die besten Ideen in ihre Initiativen einfließen lassen können."Darüber hinaus bietet die neueste Version eine Reihe weiterer Neuerungen, wie Verbesserungen für Leser:innen, mit denen diese ihre Arbeit noch fokussierter gestalten und schneller zu den gesuchten Informationen gelangen."Einen detaillierten Einblick in das neueste Release finden Sie auf der Website der BOC Group (https://www.boc-group.com/de/adonis/whats-new/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADONIS_15.0).BOC Group empfiehlt allen Interessenten, ADONIS 15.0 mit der kostenlosen ADONIS:Community Edition (https://www.adonis-community.com/de/account-registration/?utm_source=Cision&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=ADONIS_15.0) auszuprobieren und die neuesten Verbesserungen direkt zu testen.Über BOC GroupBOC Group entwickelt und vertreibt modernste Unternehmensmodellierungssoftware in den Bereichen GPM, EAM und GRC für ein effektives und umfassendes Unternehmensmanagement im digitalen Zeitalter. Unsere Tools basieren auf Interkonnektivität. Sie lassen sich frei an Ihre Bedürfnisse anpassen und können mit einer breiten Palette von Ökosystemanwendungen zusammenarbeiten.Zu den weltweiten Kunden von ADONIS gehören Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe, Telefonica und viele andere.gerhard.schweng@boc-group.comalexander.klaehn@boc-de.comsandro.gerussi@boc-ch.comKontakte:BOC ÖsterreichMag. Gerhard SchwengMarket Development Manager+43-1-905 10 81-0gerhard.schweng@boc-group.comBOC DeutschlandAlexander KlähnSales Manager+49-(0)30-2269-2523alexander.klaehn@boc-de.comBOC SchweizSandro GerussiBusiness Development Manager+41-52-26 03 75-0sandro.gerussi@boc-ch.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1984109/BOC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/adonis-15-0-revolutioniert-die-gpm-zusammenarbeit-boc-group-prasentiert-die-zukunft-der-prozessoptimierung-301723130.htmlOriginal-Content von: BOC Products & Services AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141722/5418139