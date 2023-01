Der Dax musste am gestrigen Montag (16.01.) ohne die Unterstützung der US-Börsen auskommen. Diese blieben feiertagsbedingt (Martin Luther King Day) geschlossen. Dennoch zog sich der Index achtbar aus der Affäre und knüpfte damit an die starken ersten zwei Handelswochen des Jahres an. In den nächsten Handelstagen muss sich der Index weiteren Herausforderungen stellen. Neben den zahlreichen Quartalsberichten, vor allem aus den USA, dürften auch Preisdaten ...

