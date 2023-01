Wolftank hat einen Vertrag über die Erstellung und Lieferung von portablen Wasserstoffbetankungsanlagen unterzeichnet. Die Kooperation mit ARTHUR BUS ist ein weiterer wichtiger Baustein in der Strategie von Wolftank, sich zu einem Full-Service-Anbieter im Bau von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen zu entwickeln. In den vergangenen Monaten konnte das Unternehmen namhafte Partner aus der Branche gewinnen, darunter Mares Srl - ein 50%iges JV mit Kuwait Petroleum Italia, SFC Energy, die APEX Group, den Gaslieferanten Snam sowie Molgas. Neben der weiteren Aufstockung des Auftragsbestandes von Wolftank sehen die Analysten von AlsterResaerch einen erheblichen Mehrwert in der strategischen Bedeutung eines Full-Service-Anbieters im Bereich Wasserstoff. AlsterResaerch stuft die Aktie erneut auf KAUFEN, das Kursziel bleibt unverändert bei EUR 23,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG





