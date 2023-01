Ungewöhnlich, aber dennoch nicht ausgeschlossen: Laut dem Leaker John Prosser soll Apple zum ersten Mal seit Jahren neue Produkte im Januar ankündigen. Was hat der Konzern wohl in petto? Die Gerüchteküche brodelt: Sowohl Leaker John Prosser als auch Bloomberg-Reporter Mark Gurman wollen erfahren haben, dass Apple am Dienstag, 17. Januar 2023, neue Produkte enthüllen wird. Anstelle eines Events sollen sie nur per Pressemitteilung angekündigt werden. Gurman tippt auf neue Macbook Pros - wir sind uns da nicht so ...

