Von Andrea Thomas

MAINZ/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat der chemischen Industrie einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien zugesagt, damit der Sektor angesichts der Herausforderungen beim Umbau hin zur Klimaneutralität im globalen Wettbewerb bestehen kann.

"Wir wollen, dass Deutschland Chemiestandort bleibt, wir wollen, dass Deutschland Innovationsstandort bleibt und dass wir gleichzeitig eine CO2-neutrale Zukunft haben. Und wir werden die Voraussetzungen dazu schaffen", sagte Scholz nach einem Gespräch mit der chemischen Industrie in Mainz.

Bei der allgemeinen Elektrifizierung werde die Bundesregierung dafür "sorgen, dass es eine große, ausreichende Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Quellen gibt", sagte Scholz. Deutschland als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt sei heute bereits eines der Länder mit hoher Stromproduktion.

"Wer in Deutschland investiert, kann sich darauf verlassen, dass wir in diesen beiden Feldern die beiden Basisvoraussetzungen für eine CO2-neutrale Industrie in der Welt gewährleisten werden", sagte Scholz. "Wer wettet, wo klappt das, kann auf Deutschland setzen. Das wird nicht so einfach in anderen Ländern, wo die Entscheidung nicht so klar gefallen ist, wie wir sie hier treffen."

Scholz sagte dem Sektor zu, sich auf Ebene der Europäischen Union dafür einzusetzen, dass die Transformation hin zur Klimaneutralität auch regulatorisch funktioniere. Es gehe darum, dass die Innovation gefördert und nicht behindert werde.

Mit der chemischen Industrie will die Bundesregierung zudem ein Gesprächsformat einrichten, bei dem über die Zukunft des Industriezweigs gesprochen wird, damit Innovationen in Deutschland stattfinden und Arbeitsplätze gesichert werden, so Scholz.

