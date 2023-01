Der neue Standort wird eine große Anzahl von technischen Talenten mit sich bringen und die wachsende internationale Präsenz des Unternehmens weiter ausbauen.

Five9, Inc. (NASDAQ: FIVN), ein führender Anbieter von intelligenten Cloud Contact Centern, gab heute die Eröffnung seines neuen europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Porto, Portugal, bekannt. Die Niederlassung wird als europäische Entwicklungszentrale des Unternehmens dienen und die Bereiche Künstliche Intelligenz (KI), Softwareentwicklung und Cloud-Betrieb abdecken.

Der Standort beherbergt derzeit mehr als 100 Mitarbeiter und soll innerhalb der nächsten Jahre auf 300 Mitarbeiter wachsen. Mit dem neuen Standort wird die wachsende internationale Präsenz des Unternehmens weiter gestärkt. Durch den weiteren Ausbau der Kapazitäten ist Five9 noch besser in der Lage, sowohl europäischen Kunden als auch multinationalen Unternehmen, die sowohl in den USA als auch in EMEA vertreten sind, die neuesten Cloud Contact Center- und Customer Experience-Innovationen zu liefern.

"Als wir die Optionen für unseren nächsten EMEA-Standort prüften, war Porto die klare Wahl", sagte Mike Burkland, CEO und Chairman von Five9. "Die Stadt ist ein aufstrebendes, gut vernetztes Technologiezentrum mit einem großen Pool an technischen Talenten, die Five9 in die Lage versetzen werden, unsere Mission fortzusetzen, Unternehmen auf der ganzen Welt Innovationen im Bereich Kundenerfahrung und Business Transformation zu bieten."

"Nach meinem Besuch am Hauptsitz von Five9 in Kalifornien, bei dem ich Gelegenheit hatte, die künftige Expansion des Unternehmens nach Portugal zu erörtern, freue ich mich sehr, das neue europäische Technikzentrum des Unternehmens in Porto willkommen zu heißen", sagte Bernardo Ivo Cruz, Portuguese Secretary of State, International Trade and Foreign Investment.

In den letzten zwei Jahren hat Five9 die Anzahl der europäischen Mitarbeiter rasch ausgebaut. Darüber hinaus kündigte Five9 im Mai den Ausbau von zwei Rechenzentren in Amsterdam, Niederlande und Frankfurt, Deutschland an, um eine hohe Verfügbarkeit in Europa zu gewährleisten und die Einhaltung lokaler regulatorischer Anforderungen zu erleichtern. Die Investition in eine lokalisierte Infrastruktur für Europa ermöglicht es Five9, die steigende Nachfrage seiner globalen Kunden weiterhin zu unterstützen. Das Unternehmen plant außerdem die Einrichtung eines neuen Professional und Customer Support Center of Excellence am Standort Porto.

"Wir freuen uns sehr, Five9 in Portugal willkommen zu heißen, das von der Westküste der USA an der Westküste Europas gelandet ist", sagte Luís Castro Henriques, Chairman und CEO von AICEP, der portugiesischen Agentur für Handel und Investitionen. "In Portugal beweist Porto seine Attraktivität für IT-Unternehmen aufgrund eines hochqualifizierten Talentpools und eines mehrsprachigen und multikulturellen Arbeitsumfelds. Wir freuen uns, dass Five9 Teil dieses wachsenden Tech-Ökosystems sein wird."

