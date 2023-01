Frankfurt/Berlin (ots) -



Altersgerechtes Wohnen, das ist nur etwas für wirklich alte Menschen, die krank und pflegebedürftig sind - so denken jüngere Senioren häufig. Das zumindest ergab die Befragung der Menschen ab 65+, die die wohnvoll AG für die Planung ihrer wohnvoll villages vorgenommen hat. Um in die Lebenswelten älterer Menschen einzutauchen, hat sie mehr als 100 Einzel- und Gruppengespräche mit Senioren, deren Angehörigen und Mitarbeitern von Partnereinrichtungen, geführt, von denen einige bereits im betreuten Wohnen leben, andere nicht. Die daraus gesammelten Erkenntnisse, etwa, wie der Zugang zu altersgerechtem Wohnen vereinfacht werden kann, was sich Senioren unter einem selbstbestimmten Leben im Alter vorstellen und wie ihnen digitale Angebote das Leben erleichtern können, wurden ebenso wie eigene Lösungsansätze in einem White Paper mit dem Titel "Altersgerechtes Wohnen der Zukunft" zusammengestellt. Aus Sicht der wohnvoll AG muss altersgerechtes Wohnen neu gedacht werden. "Die Herausforderung beginnt damit, dass wir das Image des Seniorenwohnens verbessern müssen, damit es auch für Menschen ab 65+ attraktiv ist. Wir wollen ihnen ein aktives Leben in einem modernen Wohnumfeld mit viel Gemeinschaft als Alternative zur eigenen, zu groß gewordenen Wohnung bieten. So können wir die Lebensqualität erhöhen und eine Pflegebedürftigkeit hinauszögern", stellt Andreas Steyer, CEO der wohnvoll AG, fest. Alle Erkenntnisse der Befragungen und die Schlüsse, die die wohnvoll daraus zieht, sind in das White Paper eingeflossen. https://meet.wohnvoll.com/white-paper



