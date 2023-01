Mainz (ots) -"ZDF-History", die wöchentliche Geschichtsreihe im ZDF, wird Teil der Markenwelt von "Terra X". Sie ändert zum März 2023 ihren Namen in "Terra X History". Damit wird das ZDF-Angebot unter dem Label "Terra X" weiter ausgebaut und gestärkt.Neben dem ZDF-Hauptprogramm, der ZDFmediathek und den Digital- und Partnerkanälen des ZDF ist "Terra X History" künftig auch auf YouTube und auf Instagram präsent. Der YouTube-Kanal "Terra X" wurde ebenfalls in "Terra X History" umbenannt. Gleichzeitig erhält auch der Instagram-Kanal "MrWissen2go Geschichte" den neuen Namen. Der geschichtliche Podcast von Mirko Drotschmann heißt nun "Terra X History".Die neue Marke wird die Geschichtsinhalte im ZDF stärker zusammenbinden und sie sowohl im linearen Programm als auch in den nonlinearen Angeboten sowie in den Sozialen Medien unter einem gemeinsamen Dach auffindbar machen.Peter Arens, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft: "Starke Marken erleichtern die Wahrnehmung in der digitalen Welt. 'Terra X' ist eine herausragende Marke. Deshalb freuen wir uns, eine große Vielfalt von Geschichtsinhalten, die gebündelte historische Kompetenz unserer Fachbereiche, auf allen relevanten Plattformen unter dem Label 'Terra X History' zu präsentieren."Die Reihe "ZDF-History" aus der Redaktion Zeitgeschichte (Leitung: Stefan Brauburger) wird seit dem Jahr 2000 am späten Sonntagabend gesendet und erreicht wöchentlich im Durchschnitt eine Million Zuschauer. Die erste Sendung unter dem neuen Label wird am Sonntag, 5. März 2023, um 23.45 Uhr ausgestrahlt, zum Thema "Wir Deutschen und die Bundeswehr".Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxhistoryPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5418256