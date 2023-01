NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tesla von 205 auf 200 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die deutlichen Preissenkungen des Elektroautobauers zum Jahreswechsel dürften zwar die Gewinne reduzieren, weshalb er seine Schätzungen senke, aber die Umsatzentwicklung antreiben, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe Tesla über Software-Updates und Serviceleistungen weitere Einnahmemöglichkeiten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 21:48 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de